Jong Wilt in de ban van twee maffiafamilies: “We beleven er tijdens de repetities veel plezier aan”

Na de coronaperikelen staat Jong Wilt, de jongerenafdeling van toneelvereniging Wilt van Gheeste, op vrijdag 28 en zaterdag 29 april opnieuw op de planken met ‘Lilly en de zeven maffiosi’. Het jonge geweld is deze keer in de ban van twee maffiafamilies: de Vendetti’s en de Nougatti’s, die met elkaar in onvrede leven in New Yoki.

“Het stuk is gebaseerd op het verhaal van Sneeuwwitje”, steekt Elise De Gend van wal. “Heel lang geleden – ik denk in 2009 – speelden we dat al eens met ’t Crossmotje, het schooltoneel van het Da Vinci Atheneum. “Nu heb ik het stuk herwerkt naar de hedendaagse normen en tijd en heb ik ook rollen bijgeschreven want we voeren dit stuk op met 26 acteurs en actrices.”

Hard zwoegen

“Het leest als een spannend en hilarisch verhaal en we hopen met z’n allen dat het publiek dat ook leuk zal vinden. Wij beleven er tijdens de repetities in elk geval veel plezier aan, ook al is het voor de jongeren hard zwoegen”, vervolgt Elise lachend.

“Het verhaal speelt zich af tussen twee maffiafamilies: de Vendetti’s en de Nougatti’s. Beide families leven echter in onvrede met elkaar in New Yoki”, vertelt Elise. “Carlo Vendetti, de don van de eerste famiglia, verwacht zijn lieve dochter Lilly terug van een kostschool in Zwitserland… Hij heeft haar noch van zijn maffialeven, noch van zijn recente huwelijk met Gina op de hoogte gebracht. Vijf minuten na Lilly’s thuiskomst wordt de don vermoord met alle gevolgen van dien voor het arme kind.”

Huurmoordenaar

“Gina wil Lilly uit de weg ruimen en neemt een huurmoordenaar onder de arm om de klus te klaren. Maar zoals in het sprookje kan hij het echter niet over zijn hart krijgen het schone kind te vermoorden en stuurt haar weg de donkere stad in… Ze komt terecht in bistro Quatro Stagione en maakt kennis met MoeMoe Nougatti en de 7 maffiosi…”

Hoe het verder verloopt, kunt u wel raden… Toch zijn er verrassende wendingen, maar die mogen wij niet verklappen, de omerta, nietwaar!