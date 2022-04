Jong Wilt eindelijk weer op de planken in Koekelare: Jeugdtheatergezelschap brengt ‘Ma heeft een lief, pa ook’

‘Ma heeft een lief, pa ook’: die productie wilde het jeugdtheatergezelschap Jong Wilt in 2020 al opvoeren in Koekelare, maar ze moest noodgedwongen twee jaar in de koelkast. Auteur en regisseur Elise De Gend vond nieuwe spelers en kijkt nu uit naar de opvoering eind april.

Jeugdtheater Jong Wilt ontstond in 2016 onder de vleugels van de Koekelaarse toneelvereniging Wilt Van Gheeste. En net als hun grote broer is hun uitvalsbasis voor de opvoeringen cultuurzaal De Balluchon. Repeteren doen ze in het Mariazaaltje op het gehucht De Mokker, waar we een leuke babbel hadden met Elise De Gend, al jaren in Koekelare en omgeving als auteur en regisseur vertrouwd met schooltoneel en toneel voor volwassenen.

Nieuw talent

“Enerzijds zijn we blij dat we de productie eindelijk kunnen hernemen. Aan de andere kant moesten veel acteurs van de oorspronkelijke cast verstek geven. Ze waren uit de rol gegroeid of konden het niet combineren met hun studies”, steekt auteur en regisseur Elise De Gend van wal. “Gelukkig vonden we in onze beide scholen (Da Vinci en het SMIK, red.) nieuw artistiek talent. Ik ben dan ook trots op deze groep van 19 spelers waarvoor ik met heel veel plezier negen extra rollen bijschreef.”

“Het verhaal is heel actueel”, schetst Elise. “Meer en meer vormen zich op vandaag nieuw samengestelde gezinnen en dat wringt dan wel eens in het begin. Het stuk situeert zich in dergelijk gezin. Gaat het lukken of niet? Wie van de kinderen doet er ambetant, wie past zich aan en wie gunt zijn of haar ma of pa, opnieuw liefdesgeluk, dat is de hamvraag.”

“Het stuk gaat over weduwnaar Frank die intrekt bij de gescheiden Miranda. Het nieuw samengestelde gezin telt acht kinderen en die zijn niet blij met de situatie. Ze doen er alles aan om hun ouders uit elkaar te halen tot hun plan ook effectief lukt.

Komisch en leerrijk

“De wantoestanden die we tonen zijn uiteraard iets uitvergroot, maar mijn inspiratie haalde ik wel uit verhalen die ik van de jongeren zelf heb gehoord. We mikken op een komische, maar ook leerrijke avond”, besluit Elise De Gend. (Eric Vanhooren)