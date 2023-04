Jong toneeltalent Wilt van Gheeste brengt nieuwe komedie in Koekelare: “Spannend en hilarisch tegelijk”

Jong Wilt, de jongerengroep van toneelvereniging Wilt van Gheeste, brengt een komedie rond twee maffiafamilies: de Vendetti’s en de Nougatti’s. De regie is in handen van Elise De Gend. Volgens Remi Lievens, Marie Lansens en Runa Crombez hebben zij en hun 25 medespelers er enorm veel zin in.

Twee van de drie Koekelarenaars hebben nog geen enkele toneelervaring en maken hun debuut. Het zijn Remi Lievens (9 jaar, Vrije Basisschool de Schatkist Campus Engel in Ichtegem) en Runa Crombez (10 jaar, Vrije Basisschool Driespan in Moere). Beiden vinden acteren leuk. “Ik steel graag de show op het podium en vind het fijn om mensen aan het lachen te brengen”, vertelt Remi openhartig.

Runa vindt toneelspelen dan weer leuk omdat je je kan uitleven en in iemand anders zijn huid mag kruipen. Voor Marie Lansens is het haar tweede rol (vorig jaar speelde ze in ‘Ma heeft een lief, pa ook’, red.) en heeft dus al een jaartje ervaring achter de rug. “Ik vind toneel spelen leuk omdat je nieuwe mensen leert kennen en je kunt leren uit hun acteertalenten. Het zijn hier stuk voor stuk toppers. En de mensen laten lachen en een leuke avond bezorgen, vind ik het mooiste wat er is”, aldus Marie.

Steun van fiere ouders

Van zenuwen lijken de drie niet wakker te liggen. “Neen, van zenuwen hebben we geen last, maar de stress zal misschien wel komen naarmate de voorstellingen naderen. We kunnen alleen maar ons best doen en genieten volop van de steun van onze fiere ouders”, vertellen Remi en Runa in koor. “Mijn mama (Tineke Vanhooren, red.) en mijn papa (Joeri Crombez, red.) spelen ook toneel”, zegt Runa. “Mijn ouders vinden toneel wel leuk, maar spelen zelf niet”, vertelt Marie. “Ze zijn enorm trots dat ik dit allemaal kan combineren met school en mijn hobby als volleybalspeelster bij Apollo Koekelare.”

Volgens de drie jonge leeuwen leest het stuk als een spannend en hilarisch verhaal en draait het allemaal rond twee maffiafamilies: de Vendetti’s en de Nougatti’s, die met elkaar in onvrede leven in New Yoki. Hoe het verder gaat mogen wij uiteraard niet verklappen, de ‘omerta’, weet u wel.

Naast het olijke trio staan ook nog Jasper Borra, Ilana Witpas, Laura Tella Hosting, Ocean Kora, Zaara Singh, Mauro Vermeulen, Matthis Vanhooren, Joele Ramboer, Haily de Vos, Belle Verhaeghe, Elyan Plaetevoet, Ilian De Jaegher, Jaron Wastyn, Ilano Verplancke, Louise Maertens, Isolde De Weert, Willem Mortier, Elyan Plaetevoet, Zena Vuylsteke, Myro Willem Mortier, Anouk van Elslander, Bo De Gruyter, Nanou Buyle en Lore Eeckeleers op de planken.