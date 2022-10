Jonas Baeke wint Creatiebeurs Jonge Theater Makers

Op vrijdag 30 september was de spanning voelbaar in de Panoramazaal van cc De Grote Post tijdens de live pitch van vier Jonge Makers op het KIEM-festival. Hun hoofddoel was om de Creatiebeurs van TAZ in de wacht te slepen. Jonas Baeke wist het vertrouwen van de jury te winnen. Hij ontvangt financiële steun en mag zijn nieuwe productie ‘Bullsh**JOBs’ realiseren onder begeleiding van de kern van TAZ.

Enkele jonge talenten waagden hun kans. Vooreerst was er Femke Van der Steen. Wie naar Mater kwam kijken tijdens TAZ2022 kon haar aan het werk zien met een pittige groep spelers en sterk geschreven eigen teksten rond het thema ‘vrouwelijkheid’. Dit keer richt Femke haar pijlen op mannelijkheid. Met haar nieuwe voorstelling There never was a (box) wil ze rituelen ontwikkelen waarin ‘toxic masculinity’ wordt ontmanteld om op zoek te gaan naar een alternatief.

Ook Sophia Bauuer en Marie Schraepen waren te zien op TAZ met Guilty of love. Hun nieuwe voorstel heet Motherbaby waarmee ze het concept ‘Moeder’ in de meest grillige vorm willen onderzoeken en als musical uitbrengen. Jeff Aendenboom en Bas Vanderschoot van Dinsdag.org willen je net als met hun vorige voorstelling Memeing of live meenemen met Doctor Cyberfaust naar de digitalisering van onze wereld. Het wordt een science-fiction voorstelling over de verre nabije toekomst, waar artificiële intelligentie het menselijk intellect heeft voorbijgestreefd.

Jonas Baeke tot slot wil met Bullsh**JOBs een familievoorstelling maken over administratie. Hij wil de absurditeit aantonen van een situatie waarin we collectief zitten en kijken of er een alternatief zou kunnen zijn. Jonas was ook te zien tijdens het voorbije TAZ met zijn bewerking van Pinokkio gebaseerd op het oorspronkelijke verhaal van Carlo Collodi.

Eerlijk engagement

‘Het was voor het eerst dat er een live pitch werd gehouden en het ging er gezellig aan toe. De deelnemers stimuleerden elkaar toen ze hun performance brachten”, vond Kaat Flamey, die instaat voor de communicatie van TAZ. De jury bestond uit Jozefien Mombaerts, artistiek leider TAZ, Kobe Chielens, programmator Jong Werk TAZ#2022, Pascal Lervant, verantwoordelijke trajectontwikkeling residenties De Grote Post en actrice, theatermaker en laureate circuit X prijs TAZ#2014 Sachli Gholamalizad. Zij beslisten uiteindelijk unaniem dat Jonas Baeke eruit sprong met zijn eerlijk engagement, zijn taalgevoeligheid en de manier waarop hij met dit onderwerp aan de slag wil gaan.

Jonas haalt zijn inspiratie bij antropoloog en activist David Graeber: ‘In zijn strijd zag de auteur de noodzaak in van radicale arbeidstijdverkorting en een basisinkomen bedoeld om zinloos bureaucratisch werk – de zogenaamde bullshit jobs – uit de wereld te helpen. Onder de term ‘bureaucratie’ verstaat hij niet alleen de overheid, maar ook alle regels en papierwerk die de vrije markt over consumenten uitstort. Jonas verwijst hierbij bijvoorbeeld naar zorgkundigen, die een groot deel van hun tijd moeten besteden aan administratie en in die verloren tijd niet kunnen bezig zijn met de patiënten. Ook ikzelf als jonge kunstenaar word geconfronteerd met heel wat papierwerk, want ik moet mij in diverse interimkantoren gaan inschrijven en dat gaat niet van een leien dakje”, aldus nog de winnaar.

Jonas ontvangt een geldprijs ter waarde van 10.000 euro, voorzien door Sabam for Culture en TAZ. Hij mag twee weken resideren in cultuurcentrum De Grote Post en krijgt doorheen het jaar ook begeleiding van TAZ en de nodige promotie rond de nieuw te maken voorstelling. En zo zijn de eerste stappen gezet richting Jong Werk op TAZ2023. (CWO)