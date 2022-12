Jokobeau en Beau-re-mi zingen samen ‘Het meisje met de zwavelstokjes’

Het kinderkoor Beau-re-mi en het jongerenkoor Jokobeau brengen, onder leiding van Sarah Decadt, op 28 december in het Casino van Koksijde de sprookjesmusical ‘Het meisje met de zwavelstokjes’. “Mooi om zien hoe de ouderen de jongeren mee op sleeptouw nemen.”

Al sinds 2013 geeft muziekleerkracht Sarah Decadt haar passie door aan de tieners van het koor Jokobeau (12 tot 16 jaar), en in 2017 richtte ze zelf het kinderkoor Beau-re-mi (7 tot 12 jaar) op.

“Door een combinatie van de coronamaatregelen en het geslonken ledenaantal bij Jokobeau besloten we in 2020 tijdelijk enkel met het kinderkoor verder te gaan”, vertelt Sarah. “Sinds september zingen we opnieuw in twee leeftijdsgroepen. Toen ik de muziek van ‘Het meisje met de zwavelstokjes’ hoorde, was ik er meteen weg van. Na twee jaar met amper concerten wilde ik de zangers graag de kans geven om nog eens een echt groot optreden te doen.”

Versterking

“Het stuk bevat zeven gezongen liedjes, waarvan enkele met choreografie, en een aantal instrumentale delen. Voor de begeleiding en uitvoering krijgen we versterking van enkele (oud-)leerlingen en leerkrachten van StAPwest: Astrid Gijsels (viool), Katharina Steenkiste (viool), Dries Saelens (viool), Madelena Steenkiste (cello) en Storm Dejonghe (piano).

De twee koren staan samen op het podium en versterken elkaar. Het is mooi om zien hoe de meer ervaren zangers van Jokobeau de kinderen van Beau-re-mi mee op sleeptouw nemen. De kinderen beelden ook het verhaal en de personages uit: van krantenjongen, over bakker, tot het meisje met de zwavelstokjes zelf. En verteller Tom Lecluyse brengt het verhaal tot leven.”

Zelfs een rapsong

“Onze versie is een bestaande bewerking, met muziek van de Vlaamse componist Jan Coeck. De tekst is van Margot de Ley. Het sprookje wordt wat uitgediept en aangevuld, maar het blijft het verhaal over een arm meisje dat op een koude oudejaarsavond zwavelstokjes probeert te verkopen. Het verhaal is best wel triestig, maar niet alle liedjes zijn emotionele ballades; er zitten ook heel toffe uptempo-nummers in, en zelfs een rap! Daarmee hopen we een breed publiek van kinderen én volwassenen aan te spreken.”