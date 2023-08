Johan David maakt nieuw theaterstuk voor gezinnen

Horizon Educatief wordt steeds actiever op Mariakerke. Er zijn nu al drie activiteiten, waaronder strandjutten voor Franstaligen. De nieuwste creatie is het verteltheater rond de veiligheid op zee. “En we ondervinden weinig hinder van het kwakkelweer”, luidt het.

Horizon Educatief is tijdens het schooljaar actief voor groepen op Duin en Zee en heeft sinds een drietal jaar ook een werking op het strand van Mariakerke. Die zone wordt door Toerisme Oostende nadrukkelijk in de markt gezet als familiebestemming. Daar hoort uiteraard een aanbod bij voor gezinnen. Educatief medewerker Phaedra Van Kerrebrouck: “Bij al onze activiteiten verwerken we het educatieve. De workshop strandbloemen maken is een topper. Kinderen die passeren kunnen ook aansluiten. Het bewijst dat strandbloemen maken tijdloos is. Er kunnen telkens 35 mensen deelnemen en bijna elke keer zijn we volzet. Voor het strandjutten zijn er telkens ook 30 deelnemers en met hen gaan we op het strand op zoek naar vondsten. Aan de hand van wat ze vinden vertellen we hen over de schelpen, de fauna en flora op het strand en aan de waterlijn. Het is zo succesvol dat er nu zelfs al een Franstalige versie is.” Er worden elke week een 200-tal mensen bereikt. “We hebben in juli opvallend weinig last gehad van het kwakkelweer. We waren bij hevige wind en bevolking vaak een alternatief voor het strandbezoek.”

Improviseren

Voor het interactief verteltheater, vanuit het houten amfitheater, focust Horizon Educatief op gezinnen. “Samen met Bernard Moerman speelde ik twee jaar een interactief toneelstuk rond de stijging van de zeespiegel”, zegt Johan David. “We stelden vast dat er nood is aan meer informatie over de zee en de gevaren. Daarom maakte ik een nieuwe voorstelling waarbij de veiligheid op zee en de redders aan bod komen. Bernard speelt Lange Nelle en ikzelf neem de rol van de zee op me. We hebben de voorstellingen deze zomer al 5 keer gespeeld en je voelt grote respons. De deelnemers krijgen allerlei spellen en opdrachten en leren ook een woordje Oostends. Deze voorstelling is in het Nederlands, maar onlangs was de groep zo divers dat we ze speelden in het Engels, Spaans en Frans. Het is elke keer wat improviseren, maar het blijft heerlijk.” Het verteltheater vindt op maandagen plaats om 11 of 16 uur ter hoogte van het amfitheater, het strandjutten is er elke dinsdag om 10 uur (ter hoogte van Vayamundo) en de workshop strandbloemen maken is er op woensdag om 10 en 11 uur (beachbar Marie-K). De activiteiten van Horizon Educatief zijn gratis; graag vooraf inschrijven bij Toerisme Oostende.