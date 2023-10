Jeugdtoneel Ware Vreugd brengt ‘Snode Plannen’ in stijl van commedia dell’arte

Achttien jeugdige acteurs van het toneelgezelschap Ware Vreugd brengen in het weekend van 13 tot 15 oktober het toneelstuk ‘Snode Plannen’. Het stuk is een bewerking van ‘Volpone’ van de hand van Ben Jonson, en wordt voor deze opvoering herwerkt en geregisseerd door Linda Dekeyser. Het stuk wordt gebracht in commedia dell’arte-stijl.

In Snode plannen is de Amerikaanse theatermaker en producer Max Miller er eindelijk in geslaagd een van zijn stukken op Broadway te brengen. Voor de regie heeft hij de beroemde Bill Wyler kunnen strikken en voor de hoofdrol de alom bekende filmster Stella Stairs. Zo’n productie kost echter een bom geld. Max kan een beruchte zakenvrouw met Siciliaanse roots, een zekere Gina Tallori, overtuigen de hoofdsponsoring op zich te nemen. Hij heeft echter geen rekening gehouden met de verborgen agenda van signora Gina alias Big Momma Tallori.

Niet evident

Het stuk wordt gebracht door 18 jeugdspelers van Ware Vreugd. Daarbovenop is er een gastoptreden van een bekende Vlaamse actrice. Een van de actrices is Romy Standaert (18) die de rol van Annie Howard, secretary van Max, voor haar rekening neemt. Het is voor haar ook de laatste rol binnen het jeugdtoneel, want ze schuift door naar het volwassen toneel van Ware vreugd. “Het is voor veel jongeren niet zo evident om door te groeien, want de combinatie met school is niet altijd eenvoudig. Ikzelf zie mij de studies leerkracht LO wel nog combineren. Het zal natuurlijk een aanpassing zijn, want ik heb me altijd goed geamuseerd binnen het jeugdtoneel. Het was toch altijd speciaal om met jonge mensen iets mooi op de planken te brengen. Ik weet nu al dat ik het samenspelen met leeftijdsgenoten zal missen”, weet Romy te vertellen.

Nieuwe acteurs

Maar voor dit stuk zijn er ook vijf nieuwe jongen acteurs opgenomen. “We zijn blij dat we nog altijd jongeren kunnen aanspreken voor ons jeugdtoneel. Zo kunnen we ze de smaak te pakken laten krijgen om alsnog, zoals Romy, door te groeien naar het volwassen toneel van Ware Vreugd”, weet voorzitter Franky Deschepper te vertellen. De opvoeringen gaan door op vrijdag 13 oktober om 20 uur, zaterdag 14 oktober om 20 uur en zondag 15 oktober om 16 uur in zaal De Wara in de Beekstraat in Waardamme. (GST)

Info:www.warevreugd. be.