Jeugdtoneel Moorsele staat op de planken met ‘Dispãrut’

Hoger Op Moorsele brengt al verschillende jaren jeugdtoneel. Dit jaar kiest het jeugdtoneel voor een stuk van Moorselenaar Ivo Devos over opgroeien in een weeshuis in Roemenië of in België. Tineke Van Reeth maakt haar regiedebuut in ‘Dispãrut’.

“Een Belgische vrouw ontdekt dat ze kinderen kan kopen in een weeshuis in Oost-Europa en ze brengt een aantal van hen mee. Maar dat roept vragen op. Wie mag mee, wie niet?”, opent regisseur Tineke Van Reeth.

Toneelfamilie

“Ik kom uit een toneelfamilie. Mijn grootvader Kamiel Van Reeth was vrij bekend in Wevelgem en zetelde in verschillende jury’s. Ikzelf ben opgegroeid in Harelbeke, en hou al heel mijn leven van het spelen. Tot voor kort gaf ik les Nederlands aan 16-jarigen in het VTI in Menen, en toen ik vroeg of ik kon helpen, groeide het plan om samen met Ingrid Wittouck de regie te doen. Maar sinds Ingrid ook een rol op zich nam, probeer ik het alleen.”

“Ik heb ontdekt dat regisseren heel wat meer is dan een ploeg spelers goed op een scène zetten. Er moet rekening worden gehouden met muziek, decor, een lichtplan, noem maar op. Gelukkig krijg ik heel wat ondersteuning”, vertelt ze. “Ik kijk met veel spanning uit naar de première.”

Dispãrut wordt gebracht door Ingrid Wittouck, Delphine Bruneel, Meike Ostyn, Fien Devos, Nora Gheeraert, Heike Hoornaert, Louise Bekaert, Lana Vandenbroucke, Lars Vermont, Liese Vermont, Jutta Cappon, Finn Cappon, Lucas Lezy, Michiel Bekaert en Clara De Becker. (HV)