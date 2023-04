Jeugdtoneel Moorsele speelt BREMS twee keer in oc de Stekke

In oc de Stekke staat een bende jong volk rond een microfoon tijdens BREMS. Mederegisseur Ingrid Wittouck geeft het ritme aan voor de rap die ze twee per twee de zaal instrooien.

Al sinds september zijn ze aan het repeteren, vertelt Koen Bekaert, volwassen medespeler en treinconducteur. “Voor de kerstvakantie oefenden we een keer per week, daarna twee keer. Met enkele volwassenen spelen we kleine rollen, maar centraal staan de jonge gasten. Ze zijn Bremsers, kleurrijke wezens die de taak hebben om de mensen te onthaasten.”

Het station van Haasterlee-Zuid wordt het werkgebied, waar stationschef Hurry en conducteur Wurry de mensen stipt en efficiënt op de treinen willen zetten. “En onze bende zit nu eenmaal vol kattenkwaad, dus dat wordt wat”, lacht Ingrid nog.

Briek Mestdagh, Louise Bekaert, Fien Devos, Meike Ostyn, Lana Vandenbroucke, Liese Vermont, Heike Hoornaert, Clara De Becker, Lars Vermont, Nora Gheeraert, Lune Vanlerberghe, Luca Delputte, Ursula Seghers, Yarne Sypply, Lennaerd Van Waeyenberg, Indy Vanhoutteghem, Tineke Van Reeth, Koen Bekaert en Wilfried Verhaeghe zijn de acteurs van dienst.

Je kan gaan kijken op zaterdag 1 april om 20 uur en zondag 2 april om 15.30 uur in oc de Stekke. Tickets via www.hogeropmoorsele.net/tickets of via het nummer 0474 19 12 64.