Jeugdtheater Buitenbeentje brengt deze maand ‘Hamlet’in Egem: “400 jaar oud en nog actueel”

Na twee jaar afwezigheid door corona maakt Theater Buitenbeentje zich klaar om op te treden op 19, 20, 25 en 26 maart in het Buurthuis in Egem. De jeugdtheatergroep pakt uit met Shakespeares klassieker Hamlet, gebracht in een eigentijds jasje en met een komische noot.

Voorzitter Gert Janssens kijkt alvast uit naar het optreden. “De voorbereidingen waren een heuse uitdaging door de pandemie en de verschillende maatregelen, maar de jongeren zijn erin geslaagd om zoveel mogelijk te kunnen oefenen. Ze zijn er helemaal klaar voor”, aldus Gert.

Steun bij elkaar

“We brengen straks onze derde, ietwat bijzondere productie. Ze is uniek, want voor het eerst werken we met een dubbele cast. Een cast die bovendien bijna volledig bestaat uit gewezen leerlingen tussen 14 en 16 jaar van de Tieltse Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Het doet zoveel deugd om de jongeren op de scène gefascineerd en gedreven te zien zoeken naar de juiste mimiek, de juiste houding en de juiste intonatie. Onverschrokken storten ze zich in het grote avontuur om een personage vorm te geven. Al snel komen ze echter tot de vaststelling dat ze ook zichzelf een beetje moeten blootgeven om in de huid van een ander te kruipen. En dat maakt hen kwetsbaar en onzeker. Dat doet hen steun zoeken bij elkaar. En niets is mooier dan het ogenblik van de grote ontdekking dat de echte kracht van het woord niet in hun eigen spel ligt, maar in het samenspel.”

De meeste mannenrollen worden gespeeld door meisjes, een knipoog naar vroeger

Theater Buitenbeentje kan dit jaar weer rekenen op de ervaren regisseur Danny Verlinden. “Het is niet vanzelfsprekend om Hamlet te spelen. Het verhaal is meer dan 400 jaar oud en toch actueel. Het hoort bij de theaterstukken die elke beroepsacteur graag op zijn palmares heeft. Met heel goede herinneringen kijk ik terug naar het enthousiasme van deze jongeren, hun energie en de grote goesting om dit meesterwerk neer te zetten. Ik bewonder hun inzet, hun plichtbewustheid, de stiptheid om te repeteren, de uren studeren van hun teksten en bovenal de sfeer die ze samen opbouwden. Ik wil hen allemaal enorm bedanken!”

Vleugje humor

“Voor mij is werken met deze cast voor herhaling vatbaar. We zullen een moderne versie van Shakespeares productie brengen, waarbij de meeste mannenrollen gespeeld worden door meisjes. Dat is een knipoog naar de tijd van Shakespeare, waar het net omgekeerd was. De taal is aangepast, maar de verhaallijn blijft grotendeels dezelfde. Alle ingrediënten zijn aanwezig om een sterk stuk met een vleugje humor te brengen.”

“Hoe snel en krachtig de nieuwe media zich ook ontwikkelen, hoe onvatbaar en abstract de wereld rondom ons ook wordt, werken met jongeren geeft je altijd weer dat warm en zeker gevoel dat theater altijd weer opnieuw zal uitgevonden worden.”