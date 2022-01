Jeugdkoor stelt Alice in Wonderland een jaartje uit: “Het wordt nóg beter in 2023”

Jeugdkoor Bosmolens zou in maart na zes jaar opnieuw een musical brengen. Alice in Wonderland moet helaas nog een jaartje wachten. Het project wordt uitgesteld door corona, maar dat betekent niet dat er momenteel niet gewerkt wordt. Decor en kostuums krijgen stilaan vorm en de groep hoopt snel te kunnen repeteren.

Elke zes jaar brengt Jeugdkoor Bosmolens een musical. In 2010 was er Cats, in 2016 volgde Pinokkio en 2022 zou het jaar van Alice in Wonderland worden. Helaas zijn we nog steeds niet van het virus verlost en wordt de musical nu een jaartje uitgesteld.

“Het was een harde noot om te kraken, maar ons project een jaartje uitstellen bleek de enige juiste keuze”, vertelt Griet Maertens, voorzitter van Jeugdkoor Bosmolens. “We waren vorig jaar blij dat we de musical pas in 2022 planden, maar we hadden natuurlijk gehoopt dat corona volledig verleden tijd zou zijn. Nu dat niet het geval is, konden we niet anders dan ons project een jaartje uitstellen.”

Griet is voorzitter van het koor, maar vormt samen met zeven anderen het bestuur. Rita Vermeersch, Eveline Vermeersch, Danny Geldhof, Carmen Wallays, Veerle Cortvriendt en Manuël en Davina Vanwijnsberghe leiden het koor samen in goede banen.

Volle zalen

Alice in Wonderland zou begin maart vijf keer te zien zijn in Cultuurhuis De Leest. “We hoopten natuurlijk vijf keer op een volle zaal. De ticketverkoop liep als een trein tot het overlegcomité besliste om de cultuursector weer op slot te doen. Dat werd dan wel herroepen, maar het begon voor ons te dagen dat volle zalen begin maart erg moeilijk zouden worden”, leggen dirigente Veerle Cortvriendt en pianiste Davina Vanwijnsberghe uit. “We zouden het heel spijtig vinden om voor halfvolle zalen te spelen. Ook financieel zou dat niet ideaal voor ons zijn.”

Van zodra we weer mogen, gaan we volop repeteren

Maar dat was niet het enige probleem. “Repeteren is dezer dagen niet toegelaten. De regels zijn al heel vaak veranderd en we hebben ons altijd snel aangepast zodat we konden blijven oefenen. Zo hebben we een paar keer buiten gerepeteerd, zongen we met mondmasker en met afstand en waren we ook al volop de dansjes aan het inoefenen”, weet het duo. “Intussen mag repeteren echter helemaal niet meer. We werken met live muziek voor onze musical en ook die muzikanten mogen niet repeteren, wat maakt dat het heel moeilijk is om zang, muziek en dans samen te krijgen en een geheel te vormen.”

Kostuums en decor

Intussen werd de musical dus een jaar uitgesteld. “We spelen op 25 en 26 februari en op 3, 4 en 5 maart 2023. We hebben besloten om alle verkochte kaarten terug te betalen en dan eind dit jaar met een nieuwe verkoop te beginnen. Dat lijkt ons het makkelijkste en zo kunnen de mensen gewoon een nieuwe datum prikken.”

Toch is het niet de bedoeling om een jaar pauze te nemen. “Van zodra we weer mogen repeteren, gaan we er weer volop voor. Onze leden kennen de liedjes en de dansjes al behoorlijk goed en dat willen we blijven oefenen zodat ze de kans niet krijgen om die te vergeten. Deze zomer trekken we samen naar Italië op koorreis en ook daar zullen we ons op Alice in Wonderland focussen”, aldus Veerle en Davina.

Extra tijd voor decorploeg en naaidames

“Onze decorploeg en de naaidames blijven wel aan de slag. Ze komen af en toe samen om verder aan de decorstukken en de vele kostuums te werken want dat doen we voor onze producties allemaal zelf. Ze hebben nu heel wat extra tijd. De sfeer in beide ploegen zit heel goed. We kunnen rekenen op heel wat familieleden van zangers en zangeressen en dat is plezant natuurlijk. Onze krachten bundelen geeft een goed gevoel.”

“We maken ons sterk dat we er in 2023 nog sterker en beter staan dan het dit jaar zou geweest zijn. We zullen in elk geval heel goed geoefend hebben en dat maakt dat we nog beter op elkaar ingespeeld zullen zijn.”

(MV)