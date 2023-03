Jarno Boone en Snuffel organiseren Comedy Nights

Entertainer Jarno Boone, die het dezer dagen razend druk heeft als publieksopwarmer, organiseert en presenteert vanaf 12 april onder de noemer Comedy Nights een reeks stand-upcomedyvoorstellingen in Snuffel hostel in Brugge. “Met onder meer Jens Dendoncker en Jade Mintjes hebben we toch al enkele mooie namen op de kalender”, zegt Jarno.

De uit Eernegem afkomstige Jarno Boone is de voorbije jaren uitgegroeid tot een gewaardeerde allround entertainer en presentator.

Het begon voor hem als comedian, met toch wel een doorbraak als de toen nog piepjonge – 17 jaar– winnaar van de publieksprijs van de Commeere Comedy Cup in Brugge. Jarno verkende ook andere sectoren binnen de entertainmentsector en kon na enige tijd aan de slag als publieksopwarmer, onder de vleugels van Rob Vanoudenhoven. “Momenteel ben ik vooral bezig voor De Tafel van Vier, met Gert Verhulst op Play4. En ik heb nu ook een bedrijfje opgericht waarbij ik jonge mensen klaarstoom tot publieksopwarmer”, vertelt Jarno. “Ik doe het nog altijd erg graag maar wilde ook terug iets met comedy gaan doen, daar kan ik me goed creatief in uitleven. Nu ik het publieksopwarmen goed in de vingers heb leek het me ook het ideale moment om die oude comedy-liefde terug op te nemen.” En daarvoor ging Jarno dus een samenwerking aan met het bekende hostel en café Snuffel in de Ezelstraat in Brugge.

Jong en ongeschoren

“Ik heb vroeger nog met Snuffel samengewerkt voor comedy-initiatieven en dat was altijd heel leuk”, weet Jarno. “Het idee nu is om tweemaandelijks ‘Comedy Nights’ te organiseren. Voor de pauze bieden we twee of drie ‘opkomende talenten’ een podium voor een tiental minuutjes elk. En na de pauze brengen we dan een headliner, een grotere naam dus die een langer set speelt. We gaan van start op 12 april met het collectief ‘jong en ongeschoren’ dat naast mezelf ook nog uit Mohsin Abbas en Kjen Desscheemaeker bestaat. Op 7 juni hebben we Jens Dendoncker, op 6 september Igor uit Poperinge, op 8 november Jade Mintjes en op 6 december een ‘Sinterklaas-verrassingact’. Dat zijn toch al behoorlijk mooie namen op onze kalender.”

“In Snuffel houden we het graag democratisch dus een ticketje kost maar 5 euro en je krijgt er ook nog een drankje bij”, vult Mathias van Snuffel aan. “En wie in het ribbetjesrestaurant Ribbs ‘n Beer hier naast de deur zijn ticket toont krijgt een gratis Brugse Zot bij de maaltijd.” (PDV)

Info: www.facebook.com/Snuffelbackpackerhostel.