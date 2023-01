Jana Minne (27) staat op de planken voor musical Legally Blonde: “Een droom die uitkomt”

Het is een diepste wens die werkelijkheid wordt voor de Wevelgemse Jana Minne. Als getalenteerde liefhebber mag ze dansen en zingen tussen professionals in de musical Legally Blonde. Een kans die ze met beide handen grijpt, waarvoor ze drie maanden onbetaald verlof neemt en acht uur per dag oefent, zes dagen op zeven. Zingen terwijl je touwtje springt gaat nu eenmaal niet vanzelf.

“Als je er hard voor werkt en gelooft in jezelf, dan komen je dromen uit”. Die quote van Jana Minne (27) staat te lezen in het programmaboekje van de musical ‘Legally Blonde’ en het vat perfect samen wat de jonge Wevelgemse momenteel beleeft.

“Het is een droom, niets minder dan een droom, die uitkomt”, lacht Jana. “Als niet-professionele musicalacteur dans en zing ik hoofdzakelijk met professionals. De audities gebeurden al een tijd terug, door corona werden de opvoeringen uitgesteld en vinden ze pas nu plaats.”

Zelfs als ik de kans zou krijgen om als prof aan de slag te gaan, zou ik weigeren – Jana Minne

Sinds haar jeugd heeft Jana naar dit moment toegewerkt. Bij Pirouette volgde ze al van jonge leeftijd lessen musical en gedurende acht jaar kreeg ze privélessen zang van Céline Malisse. Dit is wat je noemt een passie. Wat volgde waren heel veel audities om die droom waar te maken. Vaak met succes. Ze kreeg een rol in Annie, in Tielt. In de musical ‘De drie musketiers’ in Brugge en vorig jaar in 1302, de musical die werd opgevoerd op de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. Maar dat was allemaal slechts een opwarming voor wat haar nu wacht.

Eenmalig

“Voor het eerst speel ik mee als ‘getalenteerde liefhebber’ tussen professionals als Helle Vanderheyden, Loes Van Den Heuvel, Jo Hens en Ivan Pecnik”, vertelt Jana. “Dat houdt in dat we de hele maand januari repeteren. Zes dagen per week van 10 tot 18 uur. Daarna treden we een maand op in de Stadsschouwburg van Antwerpen, in maart treden we op in het Trixxo Theater in Hasselt. Ik werk voltijds als ergotherapeut in De Lovie, gelukkig kon ik daar drie maanden niet-betaald verlof nemen. Ik besef maar al te goed dat dit eenmalig is, zelfs als ik hierna de kans zou krijgen om als professional aan de slag te gaan, zou ik het aanbod afslaan. Het bestaan als prof is te onzeker, hoe graag ik dit ook doe.”

Dit betekent alleen maar dat ze er nog meer van zal genieten. Het is ook een prachtig visitekaartje voor audities voor minder professionele musicals. Dat de passie zal blijven, is zeker. Ook na Legally Blonde, waar de verwachtingen heel uitdagend zijn. Tegelijk zingen en touwtje springen bijvoorbeeld. “Een bijzondere uitdaging”, lacht Jana. “Ik heb me een springtouw aangeschaft om ’s avonds extra te oefenen. Het is een mooie musical, er zit humor en romantiek in en heel veel dans en zang natuurlijk. Wie van musical houdt, mag dit niet missen!”

Daartoe is er gelegenheid genoeg. De première op 11 februari in Antwerpen is al uitverkocht maar er volgen nog heel wat opvoeringen die kunnen geboekt worden via www.aufondproducties.be/legally-blonde.