Jabbeeks Theater ontvangt ‘Pikante Post’

Het is weer alle hens aan dek voor de acteurs van het Jabbeeks Theater. Begin december staan ze immers opnieuw op de planken met een nieuwe productie. Dit jaar komt er geen tante non uit de Congo op bezoek, maar viel er pikante post in de brievenbus.

“We kiezen elk jaar doelbewust voor een gezellige komedie”, vertelt ondervoorzitter Jan Depamelaere. “Ons publiek wil zich amuseren wanneer het naar de zaal komt. Ernstige producties vallen bij onze toeschouwers niet in de smaak en daar houden we rekening mee. Onze acteurs repeteren geen maanden aan een stuk om voor een halflege zaal te spelen.”

Over wat die pikante post precies inhoudt, wil Jan Depamelaere niet al te veel kwijt. Na wat aandringen licht hij toch een tipje van de sluier. “Door in te gaan op een valse advertentie ontvangen Sanne en haar man Wout, filiaalhouder van een bank, ongewenste pikante pakketten.”

1.000 toeschouwers

“Dit willen ze uiteraard koste wat het kost verborgen houden. Maar het gaat van kwaad naar erger, wat tot vreemde en hilarische toestanden leidt.” De ondervoorzitter van het Jabbeeks Theater heeft, net als alle andere leden van het bestuur, enorm veel bewondering voor de inzet en de toewijding van de acteurs. Zij zorgen er immers voor dat elk jaar ruim duizend toeschouwers tijdens de vier voorstellingen volop genieten van de komische situaties op scène. “Het is niet simpel om jaar na jaar mensen te vinden die bereid zijn om gedurende verschillende maanden een serieuze hap uit hun vrije tijd te investeren in teksten memoriseren en repetities bijwonen. Gelukkig kunnen we een beroep doen op een vaste groep acteurs en melden er zich elk jaar enkele geïnteresseerden die ook eens willen proeven van amateurtheater.”

Het worden binnenkort ook drukke weken voor het bestuur van de toneelvereniging. “Er komt nog heel wat bij kijken vooraleer we het publiek over enkele weken ‘Pikante Post’ kunnen aanbieden. Gelukkig vormen we met het bestuur een hechte groep en kunnen we rekenen op enkele vrijwilligers die al vele jaren een handje toesteken. We zullen hoedanook klaar zijn om tijdens het eerste en tweede weekend van december alle aanwezigen een leuke toneelvoorstelling aan te bieden”, besluit de immer enthousiaste ondervoorzitter van het Jabbeeks Theater. (PDC)

Voorstellingen van ‘Pikante Post’ vinden plaats in het Vrijetijdscentrum Jabbeke op zaterdag 2 december om 20 uur, zondag 3 december om 15 uur, zaterdag 9 december om 20 uur en zondag 10 december om 15 uur.