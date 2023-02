Inspringtheater om het taboe op burn-out te doorbreken

Stress op het werk en burn-out zijn geen problemen van een individu alleen. Daarom organiseert de ‘Roeselaarse coalitie tegen burn-out’ de theatervoorstelling ‘Samen tegen burn-out’. “We dagen het publiek uit om na te denken over hoe we aan preventie kunnen doen.”

Stress en burn-out zijn alomtegenwoordig in onze maatschappij. Het zijn dan ook geen problemen van een individu, maar van een hele gemeenschap. Daarom bundelden een aantal organisaties de krachten en richtten ze de ‘Roeselaarse coalitie tegen burn-out’ op. Rie Vanduren van Avansa Mid- en Zuidwest is één van de drijvende krachten achter dit project. “Samen met Acerta, AZ Delta, Idewe, Liantis, Skyline Communications en Stad Roeselare die het project ook subsidieert, willen we stress en burn-out aanpakken op de werkvloer. Met het inspringtheater ‘Samen tegen burn-out’ willen we mensen laten nadenken over hoe een bedrijf zich kan organiseren om aan burn-outpreventie te doen.”

Participatief theater

Bij een inspringtheater is de toeschouwer ook acteur. De voorstelling bestaat uit meerdere korte scènes en na afloop van elk onderdeel krijgen de kijkers de kans om aan te geven hoe zij de gespeelde situatie zouden aanpakken. “Op basis van de suggesties van het publiek herhalen de spelers de scène en ook de toeschouwers worden gevraagd om deel te nemen. Op die manier voelen mensen meteen of hun voorstel werkt, of als ze zich ermee vastrijden. Iets aan den lijve ondervinden, is vaak sterker dan iets horen.” Het script voor deze interactieve voorstelling werd geschreven op basis van getuigenissen. “We luisterden naar mensen die een burn-out doormaakten”, weet Rie, “maar ook naar hun collega’s en hun leidinggevenden.”