Inhoud decor ‘Kassa 4’ gaat naar De Kapstok

Theater Binnenstebuiten besloot een deel van de opbrengt van hun toneelstuk ‘Kassa 4’ aan een goed doel te schenken. “Aangezien het stuk zich afspeelt in een supermarkt was de link naar de sociale kruidenierswinkel van De Kapstok snel gemaakt”, vertelt Gert Janssens. “We wilden oorspronkelijk gewoon een cheque van 500 euro schenken, maar tijdens onze gesprekken kregen we het idee om de inhoud van ons decor te schenken. Om het realistisch te maken, moeten onze rekken immers gevuld zijn met voedingswaren, huishoudelijke producten en verse groenten en fruit. De mensen van De Kapstok zijn gaan winkelen en hebben wat ze aankochten in ons decor gestockeerd. Na de laatste voorstelling verhuist alles naar De Kapstok.” (JG/foto Jan)