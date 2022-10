Ingelmunsterse Toneelkring Uylenspieghel repeteert voor komedie ‘Verf’

Goed nieuws voor toneelfanaten, want vanaf vrijdag 18 november stelt Toneelkring Uylenspieghel een dolle klucht ‘Verf’ voor in Ingelmunsterse café De Wante in de Gentstraat 238.

In de voorbije jaren was het ook bij de Toneelkring Uylenspieghel heel stil en dat kwam dan vooral door corona. Repeteren was niet mogelijk, waardoor men ook geen toneelstuk in het najaar kon voorstellen. Dit najaar is het eindelijk weer zover. Maar liefst vijf keren zal Toneelkring Uylenspieghel de komedie ‘Verf’ opvoeren in De Wante in de Gentstraat.

Naaktportret

Waarover gaat het stuk dan? Jan Van Eyck (David Derammelare) is een berooide kunstschilder die een portret van zijn tante nonneke mag schilderen en zo hoopt als schilder in het Vaticaan aan de slag te kunnen. Daarnaast heeft hij nog andere klanten: een dame die een naaktportret van zichzelf wil en een bisschop met ‘wat hoeken af’. Komen daarbij nog zijn poetsvrouw, een roddeltante en haar zoon, een niet al te snuggere politieagent. En dan gaan de poppen aan het dansen.

De acteurs en actrices voor ‘Verf’ zijn: Evelien De Bel, Veerle Lapeere, Christine Maes, Krista Roelens, Heidi Decock, Mauro Derammelaere, David Derammelaere, Dieter Quaghebeur, Rudy Van de Putte en Lobke Debeuf. De regie is in handen van Peter Staelens, die heel tevreden is over de evolutie van het stuk en die De Wante een heerlijk zaaltje vindt. Martin Philippaert is productieverantwoordelijke, Marc Verstraete decorbouwer en Lore Vandenabeele tekenares/schilderes. (Patrick D.)

‘Verf’ in zaal De Wante, Gentstraat 238 op vrijdag 18 november om 20 uur, zaterdag 19 november om 20 uur, zondag 20 november om 18 uur, vrijdag 25 november om 20 uur, zaterdag 26 november om 20 uur. Eén kaart kost 10 euro. Studenten en 65+ betalen 8 euro. Info en inschrijven bij Nadine, 0477 41 49 66.