Indrukwekkend decor voor musical Marie-Antoinette in Torhout is klaar

Vanaf de tweede week van september tot en met de eerste week van oktober wordt op en om de slotgracht van het Kasteel Wijnendale in Torhout een 20-tal keer de musical Marie-Antoinette opgevoerd. Het decor, deels op ruim 70 pontons gebouwd, is indrukwekkend. Het is zo goed als helemaal klaar.

De feestelijke première voor de genodigden is voorzien op donderdag 7 september. De opvoeringen voor het grote publiek hebben plaats in de periode van zondag 10 september tot en met zaterdag 7 oktober. Per voorstelling kunnen 1.500 toeschouwers plaatsnemen op de overdekte tribune. In totaal zouden er dus bijna 30.000 mensen van het professioneel aangepakte spektakel kunnen genieten, maar organisator Historalia, het productiehuis van prins Simon de Merode, zou met 20.000 verkochte tickets tevreden zijn. Nu al zijn er 12.000 de deur uit.

Hoofdrol voor Liesbeth Roose uit Tielt

“Het decor drijft deels op ruim 70 pontons, die elk aan een betonblok van om en bij de 1.500 kg verbonden zijn”, zegt de Wijnendaalse kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele, de gastheer voor de musical. “Ik sta ervan te kijken hoe het decor wordt opgebouwd. Het is écht formidabel.”

Het verhaal draait rond de Franse koningin Marie-Antoinette, die in 1793 op 37-jarige leeftijd onthoofd werd. Haar bewind kwam ten einde tijdens de Franse Revolutie. Na een bedenkelijk proces werd ze beschuldigd van incest en hoogverraad. Meteen werd de guillotine haar lot. Ze was de echtgenote van de eveneens onthoofde koning Lodewijk XVI. Het scenario voor de musical is bedacht door Luc Stevens, die tevens de regie voert. De muziek is gecomponeerd door Sam Gevers. Naast een resem professioneel acteer- en zangtalent wordt er een beroep gedaan op een grote groep amateurs en figuranten, ook dansers, koetsiers en ruiters. De hoofdrolspeelster is de ervaren musicalactrice Liesbeth Roose, die uit Tielt afkomstig is en in de huid van Marie-Antoinette kruipt. Ook theatericoon Linda Lepomme, die keizerin Maria Theresia van Oostenrijk speelt, is van de partij.

Musical duurt 130 minuten

De coördinatie van de productie is in handen van de Torhoutse Lore Cortvriendt, die samen met haar man Tom Van Den Heuvel de bekende brasserie Heuvelhof uitbaat vlakbij het Kasteel Wijnendale.

De tickets voor de musical, die 130 minuten duurt plus een pauze en telkens om 20.45 uur start, kosten tussen de 35 en de 82 euro, naargelang de datum en de plaats op de tribune. Logischerwijze betaal je in de weekends het meest voor een zitje.