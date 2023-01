“In Eer en Deugd” brengt nieuwe komedie

Na twee jaar coronaonderbreking staat de Passendaalse Toneelkring In Eer en Deugd opnieuw op de planken. Kaarten zijn voor het eerst online beschikbaar vanaf 28 januari

Toneelkring In Eer en Deugd werd in 1958 op de kaart gezet toen enkele kajotters en KWB’ers toneel wilden spelen. Het was de start van een bloeiende vereniging. “Door corona konden we twee seizoenen niet spelen, maar nu staan we te popelen om opnieuw op de planken te staan”, zegt voorzitter Marc Uyttenhove. De bestuursploeg bestaat uit voorzitter Marc Uyttenhove, secretaris Bert Grymonpon, penningmeester Mie Hollebeke en de bestuursleden Bernard Seynhaeve, Pascal Carrein en Leila Dewaele

Dit jaar viel de keuze op “Een kat in de kelder” een blijspel van Pol Arnys in een regie van Gino Bruneel. Het gaat over majoor Evarist Tanghe die, tegen de zin van zijn zus Serafine, het kansarme gezin De Cat in de kelders van zijn huis laat wonen. Het gezin De Cat trekt aanvankelijk met tegenzin in bij de majoor maar dat slaat helemaal om als blijkt dat het huis van de majoor grenst aan een bankgebouw.

De cast bestaat uit: Pascal Carrein (Felix De Cat), Sabine Vanoverberghe (Sylvia D’hondt zijn echtgenote), Corine Pattyn (schoonmoeder), Melissa Verstraete (dochter Kimberley), Marc Uyttenhove (majoor), Nele Deceuninck (Serafine), Bert Grymonpon (bankbediende), Fien Uyttenhove (Sociaal assistente) Luc Ledoux (loodgieter). Verder is er de hulp van tekststeun, terwijl Eddy en Yunes Degryse zorgen voor licht en klank, Veronique Ver Eecke en Cindy Bonduelle voor grime. Bernard Seynhave en Leila Dewaele staan in voor de zaaldienst en de decorploeg bestaat uit Roger Labaere, Dieter Sabbe, Veronique Ver Eecke, Pascal Carrein, Marc Uyttenhove, Frederiek Verhelst, Dieter Lietaert.

Opvoeringen en tickets

De opvoeringen vinden plaats in PC De Craeye op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart om 20 uur, zondag 5 maart om 18 uur, woensdag 8 maart, vrijdag 10 maart, zaterdag 11 maart om 20 uur en zondag 12 maart om 18 uur. Voor het eerst zijn kaarten online te bestellen via www. toneelpassendale.be of www. ticketwinkel.be vanaf zaterdag 28 februari om 9 uur. Ook kan men terecht in het Parochiaal centrum De Craeye voor de voorverkoop op 28 januari van 14 tot 17 uur. Tickets kosten 8 euro. Meer informatie: www.toneelpassendale.be of 0474 44 85 55. (NVZ)