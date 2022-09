In Deugd en Vreugd brengt De Naamloze Mens van Herman Brusselmans: “Echt zoals een volks stuk”

In Deugd en Vreugd brengt de komende twee weken het stuk De Naamloze Mens, dat in 2005 geschreven werd door Herman Brusselmans. “In tegenstelling tot heel wat van zijn boeken, waar vaak over de schreef gegaan wordt, is dit echt zoals een volks stuk waar je taal hoort zoals je in veel cafés hoort”, klinkt het bij de Vlamertingse toneelvereniging.

“Wie goed volgt en Brusselmans wat kent, zal direct zien dat Brusselmans dit geschreven heeft zoals hij dit zelf heeft meegemaakt, en wellicht is dit zelfs heel autobiografisch”, vertelt voorzitter Pieter Clauw die zelf een rol op zich neemt. “Brusselmans sukkelde zelf met zijn rug, was een eeuwige student, speelde bij een muziekgroepje zonder succes, verdronk zijn verdriet en raakte in het begin van zijn carrière zijn boeken aan de straatstenen niet kwijt, omdat het hem aan inspiratie ontbrak. Brusselmans schreef heel wat literatuur bijeen, maar waagde zich zelden aan toneel. De Naamloze Mens vormt daarop een uitzondering. Voor de regie deden we een beroep op Poperingenaar Sander Tant”, zegt Pieter.

Je merkt dat Bruselmans de inspiratie bij zichzelf haalde

“De oudere Miel zelf sukkelt met zijn rug, maar Oscar – de eeuwige student – denkt dat hij kan helpen om hem van zijn rugpijn af te raken”, schetst Pieter Clauw het verhaal. “John – een mislukte drummer – die boven het café woont, maakt voortdurend lawaai en stoort de stamgasten. Ook voor Sonja, die haar verdriet probeert te verdrinken na de dood van haar man, zijn het moeilijke dagen. Haar dochter Marijke loopt nerveus, want ze heeft een nieuw lief, maar niemand mag weten wie het is. De schrijver zit steeds aan zijn vaste tafel met zijn thee en broedt op een nieuw boek, maar hij mist inspiratie. Carlito, de pizzaman ten slotte raakt zijn pizza’s aan de straatstenen niet kwijt en probeert ze dan maar in het café door te verkopen, maar niemand lust ze. Iedereen heeft zijn eigen zorgen en er wordt al eens gezaagd. Maar daar komt verandering in als er plots twee onbekenden binnenwandelen in het café: Serge de politieagent en Kelsy de sexy hardrockster. Je merkt meteen dat Bruselmans de inspiratie bij zichzelf haalde.”

Zaal De Brug

De Naamloze Mens wordt gebracht op 3, 4, 10, 12, 13, 14 en 15 oktober, telkens om 20 uur en op 9 oktober om 11 uur (matinée met apero) in de vernieuwde zaal De Brug, Poperingseweg in Vlamertinge. Tickets kosten 10 euro en voor de matinéevoorstelling betaal je 15 euro.

Reservaties: 057 21 53 18, www.indeugdenvreugd.be, info@indeugdenvreugd.be