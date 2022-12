In amper negen dagen zes volle zalen voor ‘Familietrekjes’ van Theater Lust in ’t Schoone

Toneelvereniging Lust in ’t Schoone speelt na twee jaar gedwongen inactiviteit terug de pannen van het dak met hun nieuwste productie ‘Familietrekjes’. Een komedie van de Britse auteur Ray Cooney waarvan de regie in handen is van Yvegemnaar Ludwig Poignie.

Tot zes keer toe zal de Hugo Verriestzaal in het Streuvelsdorp tussen 17 en 28 december tot de nok gevuld zijn met de elfhonderd toeschouwers. “Dat ‘knaldrang’ niet zomaar een populair woord is, ondervonden we meteen na de start van de kaartenverkoop”, aldus regisseur Ludwig Poignie. “In amper negen dagen tijd konden we een bordje ‘uitverkocht’ voor het raam hangen.”

Komedie ‘Familietrekjes’

In het ziekenhuis Maria Onbevlekt Ontvangen heerst een koortsachtige spanning. Dokter Joris Renard moet straks in de aula speechen voor tweehonderd collega-neurologen, maar heel onverwacht stapt een vroegere vriendin de dokterskamer binnen. Zij vertelt hem glorieus dat hun vroegere affaire resulteerde in een zoon, Lars. Die is inmiddels achttien jaar geworden en wil nu eindelijk zijn vader wel eens ontmoeten. Maar dokter Renard is inmiddels al lang getrouwd en zijn vrouw mag uiteraard het bestaan van zoon Lars niet te weten komen. Om daar een mouw aan te passen zal Karel, een collega-dokter en goede vriend van Renard, het ‘vaderschap’ op zich moeten nemen. Dit is meteen het begin van een hectische middag in het ziekenhuis. Een politieagent, de geneesheer-directeur, de hoofdverpleegster, een seniele patiënt én de moeder van dokter Karel maken het er allemaal niet eenvoudiger, maar wél des te doller op …

Koninklijke toneelgroep Theater Lust in ’t Schoone, een naam die de vereniging kreeg van Stijn Streuvels, heeft een heel rijke geschiedenis die ondertussen een eeuw in de tijd teruggaat. “Of eigenlijk bijna een eeuw”, zet Poignie de puntjes op de i. “Het rijke geschiedenisboek puilt uit van de succesvolle producties gaande van het ‘Koekoeksnest’ over ‘Van de brug af gezien’ tot ‘De tante van Charlie’ en ‘De getemde feeks’. Met onze vijftig leden proberen we kwaliteit te koppelen aan een sterke verbondenheid. Keihard werken met respect voor elementaire en onderbouwde theatertaal én voor het publiek, zonder compromissen te maken, is ons motto. Dit resulteert in de jaarlijkse bomvolle theaterzalen. Er wordt afgewisseld tussen sociaal-geëngageerde stukken zoals ‘Het bezoek van de dame van Friedrich Dürrenmatt’ en topkomedies van over de hele wereld.”

Regisseur

Het is Ludwig Poignie zijn achtentwintigste regie in de vereniging. Hij deed ook al de regie van zevenentwintig producties voor het jeugdtoneel in Kortrijk meer bepaald De Pleinschool en het Guldensporencollege tot en met 2017. Ondertussen is hij theaterambassadeur van de Kortrijkse Schouwburg. Vorig jaar creëerde hij de Streuvelsevocatie die volle zalen lokte in de regio.

De komedie ‘Familietrekjes’ of ‘It runs in the family’ is een van de topstukken van de gerenommeerde Britse comedy-auteur Ray Cooney. “En die vereist van een vereniging een perfecte beheersing van het situatiehumor-genre, inclusief tempo, spanningscontrole en een perfecte timing. En die timing is essentieel”, stelt Poignie. “Een zware opgave voor een amateurgezelschap. We bereiden ons dan ook al maanden voor op de première van zaterdag 17 december. Ons trouw publiek kijkt dan ook reikhalzend uit naar een avondje ongetwijfeld puur theaterplezier met de gulle lach als uiteindelijke winnaar.” (GV)