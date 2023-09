In 2025 opnieuw musical aan Kasteel van Wijnendale

Goed nieuws voor het productiehuis Historalia en de musical Marie-Antoinette op en om de slotgracht van het Kasteel van Wijnendale. Zopas werd de beoogde kaap van de 20.000 toeschouwers overschreden. Meteen werd beslist om in 2025 met een nieuw musicalspektakel naar het kasteel terug te keren.

Marie-Antoinette loopt tot en met zaterdag 7 oktober, dus zal het aantal bezoekers nog stevig aandikken. En daar is perswoordvoerder Peter Mariën alvast in zijn nopjes mee.

“Dit is een opsteker voor ons eerste openluchtspektakel in West-Vlaanderen”, zegt hij. “Het enthousiasme van zowel pers als publiek voor Marie-Antoinette is erg groot. En terecht, vind ik, want dit is onder aanvoering van regisseur Luc Stevens een toch wel fenomenaal spektakel geworden. Gevolg: kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele zet maar wat graag de poorten van zijn prachtige domein weer open voor een nieuwe musical in 2025. Welke productie dat zal zijn, moet nog beslist worden.”