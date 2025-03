Ilse brengt met Cabaret Crevette burlesqueshows aan de kust: “Andere leefwereld vol vertier”

In navolging van het Gents gezelschap waar ze deel van uitmaakt, richtte Ilse De Pourcq haar eigen cabaretclub op: Cabaret Crevette. Daarmee wil ze de hele kustlijn afschuimen, met een premièreshow in haar thuisstad. “Wij brengen de kunst van het verleiden, op een komische of theatrale manier.”

Ilse De Pourcq (33) groeide op in Zeebrugge en woont nu met haar partner Amadeo Glorie (35) en hun zoontje Zappa (4) in Bulskamp. Ze werkt tijdelijk mee in de zaak van haar partner. Drie jaar geleden leerde ze de burlesquewereld kennen en sinds een jaar treedt ze op bij Cabaret Cuberdon, een gezelschap dat zijn thuisbasis heeft in de Gentse Missy Sippy Blues & Roots Club.

“Nadat ons zoontje geboren werd, kreeg ik als vrouw niet alleen een nieuwe rol als mama, maar ook een ander lijf. Mijn hele wereld was veranderd en ik moest mezelf daarin terugvinden. Ik volgde een burlesqueworkshop en die heeft mij erg geholpen om daarmee om te gaan. Door mijn lichaam te tonen, heb ik geleerd om dit opnieuw graag te zien en te aanvaarden. Al mijn interesses kwamen daarbij ook wonderwel samen. Ik heb immers gestudeerd aan de kunstschool in Gent, waar performance art deel uitmaakte van mijn opleiding, en voelde mij op vlak van kledij en muziek aangetrokken tot de fifties. Zo werkte ik een eigen act uit, met een zelfgemaakt kostuum voor mijn personage”, vertelt ze.

Glamoureuze garnaal

Ondertussen deed Ilse al tal van shows in het binnenland en zelfs in het buitenland, als Loulou Sauvage. “Dat deed mij als kind van de zee beseffen dat we zo’n kleinschalige events missen aan de kust. Nochtans hoort dit soort entertainment hier echt thuis, bij de stoere zeebonken en wulpse viswijven. Daarom richtte ik Cabaret Crevette op, waarbij we met enkele artiesten van Cabaret Cuberdon de elementen uit het zeeleven op het podium willen brengen. Zo maakte ik deze sierlijke kop, zodat ik in de huid kan kruipen van een glamoureuze garnaal die gepeld moet worden. Ik zie ons dan ook perfect passen op de Garnaalfeesten in Oostduinkerke, het Garnaalkrokettenfestival in Oostende of tussen de feestelijkheden rond de Maand van de Garnaal in Nieuwpoort.”

Wederzijds respect

Maar eerst is er een eerste show in De Klas in Veurne, op zaterdag 22 maart. Wat mogen we daar precies van verwachten? “Ik deel het podium die avond met vier andere vrouwen en één man: Ding Dong Dolores, Zoe Bizoe, Nina Nightingale, Coco Beurrre en Boom Boom Bob. De ene zingt en een ander brengt comedy, maar allemaal gaan we op een sensuele manier uit de kleren. Helemaal naakt gaan we echter niet: we houden onze slip aan en bedekken onze tepels met nippies, al dan niet met flosjkes”, lacht Ilse.

“Als host praat ik die verschillende acts aan elkaar en zal ik de avond ook inleiden. Daarbij maken we eerst enkele afspraken, die draaien rond wederzijds respect. Als performers en publiek hebben wij elkaar nodig voor een succesvolle show. Wat je ons geeft, krijg je dubbel en dik terug. Wij zoeken de interactie met de toeschouwers ook graag op. Zo mag je al eens een lintje openen, maar enkel als de artiest hier zelf om vraagt”, benadrukt ze.

Niet perfect

Verrassend genoeg zitten er vaak meer vrouwen dan mannen in het publiek, en zij schreeuwen ook het luidst. “Zij snappen en waarderen dat wij onszelf hiervoor over een bepaalde drempel moeten tillen en putten daar dikwijls zelf kracht uit. Wij zijn overigens allemaal ‘echte’ mensen, want ik kamp bijvoorbeeld met psoriasis. Onze lichamen zijn dus niet perfect en we nemen onszelf niet te serieus. In ieder geval beloven we iedereen een amusante avond, waarbij je even kan ontsnappen in een andere leefwereld vol plezier en vertier”, aldus nog Ilse De Pourcq.

Voor de beste ervaring is het aantal tickets voor de premièreshow van zaterdag 22 maart beperkt tot 85 stuks. Kaartjes kosten 25,5 euro en zijn beschikbaar via de sociale mediakanalen van Cabaret Crevette, of via info@cabaret-crevette.be.