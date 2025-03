Ic Dien speelt ‘Hierboven, Hiernaast, Hieronder’: “Fijne versterking van een jong koppel”

De Poperingse toneelgezelschap IC Dien brengt in maart de nieuwe voorstelling ‘Hierboven, Hiernaast, Hieronder’ in cc De Ghybe. De voorstelling is er eentje van Jeroen Maes. Bram Brutsaert staat opnieuw in voor de regie van het stuk. Het toneelgezelschap krijgt dit jaar versterking van jong bloed: Idries Urkens (25) en Astrid Wyffels (26). De twee Poperingenaars vormen al elf jaar een koppel.

“We spelen altijd een komedie in het West-Vlaams en sinds enkele jaren kiezen we stukken van Het Prethuis. Dat zijn goede komedies zonder platte humor. We spelen die stukken heel graag en we zien ook dat ons publiek het kan smaken. De tickets vliegen elk jaar vlugger de deur uit”, zegt regisseur Bram Brutsaert.

‘Hierboven, Hiernaast, Hieronder’ vertelt het verhaal Dominique die na een moeilijke relatie weer even bij haar moeder moet gaat wonen. “Dat was geen groot succes. Daarom besluit ze een appartementje te huren in een bescheiden blok om op adem te komen en rust te vinden. De nieuwe buren denken daar echter anders over en de rust is ver te zoeken in haar nieuwe stekje. Met een flamboyante operettezanger, een coole rapper, een Hare Krishna-bekeerling en een muzikale elektricien wordt dit een hele uitdaging”, klinkt het. “Moederlief wil haar natuurlijk zonder probleem terug bij haar thuis opvangen, maar dat ziet Dominique dan weer niet zitten… Hoe lang houdt ze dit vol? En waarom heeft iedereen dringend geld nodig en is tomatensoep-met-balletjes gevaarlijk?”

De cast voor deze productie is: Leo Boeraeve, Bert Bouve, Rita Mareco, Idries Urkens en Astrid Wyffels. “Bert volgt voor deze productie les voor zijn rol als operettezanger. Van toewijding gesproken..”

Versterking

De vereniging telt zo’n 30 leden. “Dit jaar krijgen we versterking van een heel sympathiek duo Idries Urkens en Astrid Wyffels. De twee zijn in het echte leven ook een koppel. Astrid speelt de hoofdrol in deze productie”, zegt regisseur Bram.

Dominique wil alleen zijn en zoekt rust. Ze wil losbreken van haar opdringerige moeder. Dominique is enorm geïrriteerd en dat ben ik in het echte leven niet snel”, zegt Astrid Wyffels. Samen met haar partner Idries Urkens waagt ze zich voor het eerst op het podium met Ic Dien. “Het is voor ons allebei de eerste keer dat we toneel spelen. Vroeger speelden we wel eens toneel bij de KSA, maar dat was anders. Via via zijn we hier terechtgekomen. Ik zag het wel zitten om toneel te spelen, maar wilde het liever niet alleen doen dus heb ik Idris meegesleept”, lacht Astrid. Zij werkt als verpleegkundige en Idries is doctoraatsstudent. Het koppel is ondertussen al elf jaar samen en één jaar getrouwd.

De toneelkring speelt zeven keer in cc De Ghybe (Sint-Annastraat 13 in Poperinge). “De tickets voor het eerste weekend zijn zo goed als uitverkocht. Wie er nog wil bij zijn, wacht best niet te lang meer. Tijdens de pauze serveren we ook croque-monsieurs.”

Opvoeringen op vrijdag 21 maart (20 uur), zaterdag 22 maart (20 uur), zondag 23 maart (16 uur), woensdag 26 maart (20 uur), vrijdag 28 maart (20 uur), zaterdag 29 maart (20 uur) en zondag 30 maart (16 uur). Een genummerde kaart kost 10 euro. Leden van Opendoek betalen 9 euro.