Hugo Sigal schittert in bijna 90 voorstellingen van ‘De Instagrannie’: “Geef mij een podium en ik ben gelukkig”

Met ‘De Instagrannie’ heeft Het Prethuis opnieuw een klepper beet. Naast vertrouwde gezichten als Leen Dendievel zien we deze keer ook Hugo Sigal (77) opduiken. Na een drukke periode met een eigen theatertournee, staat hij maar liefst 86 keer op de planken met het stuk. “De regisseur schreef de rol met mij in zijn hoofd.”

InDe Instagrannie, de nieuwste productie van Het Prethuis, maken we kennis met Annie Gruwez. Haar rol wordt gespeeld door Danni Heylen, vooral bekend als Pascale in FC De Kampioenen. Annie heeft sociale media ontdekt en oogt flink wat succes met haar account Instagrannie for life. Dat klinkt als muziek in de oren voor zakenman Vincent, die Annie verleidt met allerlei sponsordeals, dik tegen de zin van kleinzoon Gianni. En daar duikt ook Rudy Rodrigo op… “Hij is een zanger die ooit een grote hit had en nu in een woonzorgcentrum verblijft, met nog iemand met wie hij vroeger een koppel vormde. Maar meer kan ik niet verklappen”, grijnst Hugo Sigal. “Daarvoor moeten de mensen komen kijken.”

Hugo: “Ik heb me nog niet zo lang geleden laten overhalen voor sociale media, maar het is eerlijk gezegd echt niets voor mij.” © Het Prethuis

Veel gelachen

Een icoon als Hugo hoeven we niet meer voor te stellen. Al sinds de jaren 70 was hij samen met zijn vrouw Nicole wereldberoemd in Vlaanderen. Sinds een paar jaar, na het jammerlijke overlijden van Nicole, heeft Hugo ook een drukke solocarrière. De jeugd kent hem vooral van zijn rol als schooldirecteur in #LikeMe en zijn deelname aan The Masked Singer. Sinds vorig jaar is hij ook te zien in Familie. De opnames voor die laatste reeks liggen even stil, maar de productie heeft voor Hugo naar eigen zeggen een nieuwe verhaallijn klaarliggen.

“Mijn West-Vlaams? Ik kan mij uit de slag trekken, maar laat me maar Antwaarps klappen”

Bovendien mag hij ook terugblikken op een geslaagde theatertournee Dromen, waarbij hij zijn nieuwe plaat voorstelde met bekende liedjes van vroeger. Dat hij nu aansluitend De Instagrannie doet, is op zijn zachtst gezegd pittig. “Absoluut. Maar het is een fantastische productie. We hebben er al een aantal voorstellingen op zitten, en het is een heel mooi stuk met bijzonder fijne collega’s. Er wordt ook enorm veel gelachen. Ik ken mensen die vaak naar het theater gaan en opmerken dat ze soms maar een keer of vijf lachen, maar hier is dat constant.”

Compliment

Scenarist en regisseur Jeroen Maes stapte een tijd geleden op Hugo af. “Ik heb hem een paar keer gezien toen ik een stuk speelde voor Backstage Producties, zoals Het Spook Van De Operette en De Tante Van Charlie. Hij kwam vragen of ik dat zag zitten, en hij heeft de rol dan geschreven met mij in zijn hoofd. Thomas Van Goethem (de bedenker van #LikeMe, red.) deed dat ook, en dat is een heel fijn compliment.”

“We hebben er al een aantal voorstellingen op zitten, en het is een heel mooi stuk met bijzonder fijne collega’s.” © Het Prethuis

“Ik kende Het Prethuis uiteraard. Ze hebben altijd leuke stukken en staan al jaren garant voor kwaliteit. Danni kende ik al van in 2006, toen we samen op de set stonden van FC De Kampioenen. En Leen Dendievel ken ik uiteraard ook, net als haar man Udo (die de muziek verzorgt bij deze productie, red.). Lennart Lemmens kende ik niet, maar hij is een ongelooflijk lieve en behulpzame jongeman.”

Hoe zit het overigens met de social media-capaciteiten van Hugo zelf? “Ik heb me nog niet zo lang geleden laten overhalen, maar het is eerlijk gezegd echt niets voor mij. Je ziet soms verschrikkelijk veel bagger passeren. Ik sta positief in het leven en ik wil dat ook blijven uitstralen. Je mag mij niet goed vinden, maar als je dat per se online moet zeggen met een grote mond, dan vind ik dat maar triest. Nee, ik vind het geen fijne evolutie.”

Geheim

Hugo trekt dus dezer dagen heel Vlaanderen rond met komend weekend zelfs vier (!) passages in Koekelare. “Als het dichtbij huis is, rij ik zelf, maar vaak brengt iemand mij of blijf ik slapen als we een paar dagen op rij ergens spelen. Hoe goed mijn West-Vlaams is? Ik versta veel als pakweg Jeroen en Leen onderling praten en ik kan mij wel uit de slag trekken, maar laat mij maar Antwaarps klappen. (lacht) In West-Vlaanderen heb ik heel wat fijne fans zitten, van Roeselare tot Brugge.”

Het geheim van Hugo? “Ik probeer naar mijn lichaam te luisteren, mij goed te verzorgen en beweeg ook voldoende, zodat ik dit nog lang kan volhouden.” © Het Prethuis

Tot slot willen we graag weten van Hugo wat zijn geheim is om dit tempo vol te houden? “Tijdens mijn theatertournee zong ik als afsluitend lied Mijn leven, wat heel toepasselijk was. Want de bühne, het podium, het theater… dát is mijn leven. Daar word ik echt gelukkig van. Ik probeer naar mijn lichaam te luisteren, mij goed te verzorgen en beweeg ook voldoende, zodat ik dit nog lang kan volhouden.”

‘De Instagrannie’ van Het Prethuis toert volop door Vlaanderen. Tickets en info: www.prethuis.be.