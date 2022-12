Hugo en Dirk 30 jaar bij toneelvereniging ’t Stoans Stiksje: “Een hechte vriendengroep”

Hugo Eeckhout en Dirk Degryse voegden zich in 1992 bij de Stadense toneelvereniging ’t Stoans Stiksje. Dertig jaar later zijn ze nog steeds actief binnen de vereniging. Dat is volgens de twee pioniers vooral te wijten aan het feit dat de vereniging een hechte vriendengroep is. ’t Stiksje kijkt nu uit naar de eerste productie in drie jaar.

“Ik ben door de Chiromeisjes bij ’t Stoans Stiksje terechtgekomen”, vertelt Hugo Eeckhout (73). “Leiding en oud-leiding wilden een toneelgroep oprichten en daarvoor waren ze op zoek naar mannelijke acteurs”. “Ik kwam bij de groep terecht onder impuls van Gina Pype”, weet Dirk (60). “Gina behoorde ook tot die leidsters en oud-leidsters en wist dat ik interesse had om toneel te gaan spelen. Ze dropte een briefje in mijn bus waarop ik reageerde. De rest is geschiedenis”. De twee maken al 30 jaar onafgebroken deel uit van de toneelvereniging. “Het feit dat ’t Stoans Stiksje is uitgegroeid tot een hechte vriendengroep is daar niet vreemd aan”, meent Hugo. “Dat is ook de verdienste van de opeenvolgende voorzitters door de jaren heen. Ook Jeroen Desseyn, onze huidige voorzitter, zet zich daar 100 % voor in”.

Steun bij partner

“Die hechtheid is een meerwaarde voor de groep”, stelt Dirk. “Ik heb ook nog bij andere toneelgroepen gespeeld, maar ben altijd lid gebleven van ’t Stoans Stiksje”. “Toneel spelen neemt overigens heel veel tijd in beslag”, pikt Hugo in. “Je moet daarbij een partner hebben die je steunt”. “Naast de voorstellingen en een 30-tal repetities zijn er ook nog de avonden thuis waarop je je tekst moet leren”, weet Dirk.

“Ik blijf acteren zolang ik kan. Daarna help ik wel met andere dingen” – Dirk Degryse

Hugo en Dirk beperken zich niet enkel tot acteren bij ’t Stoans Stiksje. “Ik ben ook al 20 à 25 jaar bestuurslid”, aldus Hugo. “Acteren doe ik sinds dit jaar niet meer. Net voor corona heb ik mijn laatste rol gespeeld. Naarmate de leeftijd vordert, wordt het moeilijker om de teksten er in te krijgen en te onthouden. Ik ben ook verantwoordelijke voor het decor en kan daarvoor rekenen op een hechte groep decorbouwers.”. “Als ik eens een jaartje niet op het podium sta, help ik tijdens de voorstellingen”, stelt Dirk. “Ik sta dan bijvoorbeeld aan de ingang of help met bestellen in de bar.”

De 7de Zonde

De twee zijn alvast nog niet van plan om te kappen met ’t Stoans Stiksje. “Zolang de gezondheid het toelaat, doe ik verder”, stelt Hugo. “Ik blijf acteren zolang dat kan en als dat niet meer kan, help ik wel met andere zaken”, weet Dirk. ’t Stoans Stiksje staat na corona voor het eerst in drie jaar opnieuw op de planken. In februari wordt de tragikomedie De 7de Zonde opgevoerd in gemeenschapscentrum Het SWOK. “Het eerste deel van het verhaal speelt zich af in de hemel”, weet voorzitter Jeroen Desseyn. “Een man die een scheve schaats gereden heeft, wordt er berecht. In het tweede deel wordt hij wakker in de ‘gewone’ wereld. Het lijkt erop dat hij gedroomd heeft. Maar is dat wel zo?”

De 7de Zonde wordt op vrijdag 3, zaterdag 4, donderdag 9 en vrijdag 10 februari telkens om 20 uur opgevoerd. De toegang bedraagt 10 euro. Op zondag 5 februari is er om 10 uur een aperitiefvoorstelling. Hier bedraagt de toegang 12 euro. Voor de special edition op zaterdag 11 februari om 20 uur betaal je 15 euro.