‘Hotel Minneleed’ in De Schaduw: 65-plussers over vlinders in de buik en gebroken harten

‘Hotel Minneleed’ is een productie van Cultuurkapel De Schaduw over vijf 65-plussers die in een hotel logeren en hun ervaringen delen over liefde en leed, vlinders in de buik, gebroken harten… “Geen kabbelend vakantieverhaal, maar een zoektocht naar wat hun hart en hoofd verbindt”, zegt regisseur Angelo Vercampt.

“Na de musical ‘Animal Farm’ was het tijd om weer met een nieuw project te starten”, zegt Jonah Muylle van De Schaduw. “Regisseur Angelo Vercampt kreeg carte blanche en koos voor een productie over liefde en leed bij 65-plussers, die hij ‘Hotel Minneleed’ noemde.”

“Er rust nog altijd een taboe op ‘liefde op latere leeftijd’ en dat fascineert me enigszins”, zegt Angelo Vercampt, die studeerde aan de Toneelacademie Maastricht en les geeft in STAP, de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten.

“Via de krant deden we in februari een oproep naar 65-plussers om naar de koffietafel in De Schaduw te komen en het even te hebben over hun levens- en liefdeservaringen na 65. Daar kwamen veel geïnteresseerden op af, met verhalen. We organiseerden ook gespreksnamiddagen in woonzorgcentra.”

“Allerlei vragen kwamen aan bod. Hoe ziet liefde eruit na je 65 ste? Kan je dan nog verliefd worden? Hoe zit dat met lichamelijke intimiteit? Blijven vlinders vlinderen als je de zestig voorbij bent, of vliegen ze minder snel? Uit die verhalen leerde ik dat liefde iedereen kan overkomen en dat leeftijd daarin geen rol speelt.”

Autobiografisch

“Uiteindelijk gingen vijf acteurs en actrices uit het amateurtoneel de uitdaging aan om het nieuwe project vorm te geven.”

Het gaat over het leven zoals het is bij 65-plussers, en over de misverstanden die over hen bestaan

Via improvisatie en spelopdrachten bracht Angelo bij ‘de vijf’ een creatieproces op gang. “We mochten ons eigen personage creëren en er zelf een naam voor kiezen. Er zit voor elk van ons wel iets autobiografisch in.”

Met die personages is Angelo verder aan de slag gegaan. “De vijf hebben allemaal minstens 65 lentes meegemaakt. Allemaal hebben ze een herinnering aan een liefde en weten ze dat een gebroken hart op latere leeftijd echt kan bestaan. ‘Hotel Minneleed’ gaat over loslaten, over het wel nog willen maar schijnbaar niet meer mogen, over eenzaamheid, maar vooral over de kracht om opnieuw te verbinden. Over het leven zoals het is bij 65-plussers, én over de misverstanden die er bestaan over die leeftijdsgroep.”

In de zaal

De acteurs en actrices spelen in de zaal, niet op het podium. De bar van De Schaduw is de bar van het hotel, en boven is er een hotelkamer. De vijf acteurs en actrices zijn Brigitte Blomme, Dirk Clement, Bernadette Damman, Bernard Kindt en Katia Ostyn. Ze spelen op vrijdag 23 en zaterdag 24 september om 20.30 uur, op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober om 20.30 uur, en op zondag 2 oktober om 15 uur. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop via www.deschaduw.be en 14 euro aan de deur. De productie kwam tot stand mede dankzij Inne Goris, Jelle De Grauwe, LUCA School of Arts, Arts in Society Award, en in samenwerking met wzc De Zilverberg. (IB)