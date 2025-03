Hoger Op speelt in GC Forum driemaal een absurde komedie

De koninklijke toneelgilde Hoger Op brengt in GC Forum in de Speiestraat in Wervik drie voorstellingen van ‘De kat in de kelder’, een absurde komedie van Pol Anrijs. Voor de eerste keer staan gemeenteraadslid Kristof Vandamme en de jonge Gioia Vandepoele op de planken. Ignaas De Jongh en Dirk Lecluse staan in voor de regie.

De absurde klucht vertelt het verhaal van het kansarme gezin De Cat dat een tijdelijke opvang krijgt in de kelder van majoor Evarist Tanghe en zijn chagrijnige zus. Vader Felix, moeder Sylvia, dochter Kim en grootmoeder Madeleine trekken eerst met tegenzin bij de majoor in maar dat slaat helemaal om wanneer ze een interessante ontdekking doen. Ze denken de oplossing voor hun financiële problemen gevonden te hebben maar het wordt een hachelijke onderneming die leidt tot hilarische situaties waarin een dode kat, een dolle grootmoeder, een verliefde aanbidder en een op hol geslagen drilboor een hoofdrol opeisen.

De rollen worden gespeeld door Filiep De Jongh (Felix), Jenna Vandepoele (Sylvia), Greet Pauwelyn (Madeleine), Silke Vandamme (Kim), Vincent Vandamme (Sven Peeters, Kims lief), Christophe Staessen (majoor Evarist Tanghe), Evelyne Descamps (Serafine Tanghe), Gioia Vandepoele (mevrouw Smets, sociaal assistente) en Kristof Vandamme (loodgieter Smets).

Tickets online

Postbode Kristof Vandamme is aan zijn debuut toe. “Ik stond eens te babbelen met voorzitter Lieven Vandamme en liet me ontvallen dat ik wel eens toneel zou willen spelen. Het was regisseur Ignaas De Jongh die me contacteerde. Het is geestig, het is een ervaring. Onze rol lezen, repetities, er kruipt daar alvast veel tijd in. Zeker voor de hoofdrolspelers. Gelukkig heb ik maar een kleine rol want het zou anders moeilijk combineerbaar zijn met mijn andere activiteiten.”

De drie voorstellingen gaan door op zaterdag 22 en 29 maart om 19.30 uur en zondag 30 maart om 17.30 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de deur. Online ticketverkoop op www.hogeropwervik.be.