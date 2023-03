Hoger Op speelt driemaal een volkse komedie in gc Forum: “Poppen aan het dansen”

De komende twee weekends speelt de koninklijke toneelgilde Hoger Op Wervik in gc Forum in de Speiestraat de volkse komedie ‘Drinken de goden Duvel?’. De regie wordt verzorgd door voorzitter Lieven Vandamme. Op de planken staan 13 spelers en zes figuranten.

Het verhaal situeert zich in het café van het plaatselijk parochiehuis. Op een dag komt Theo binnen. Geen enkele stamgast weet wie hij is of waar hij vandaan komt. Maar één ding is zeker: hij drinkt graag een Duvelke. Daarnaast is er van hem een serieuze hoek af, hij beweert dat hij God is. Zat, zot of God? Wat zal het zijn? De poppen gaan aan het dansen wanneer mijnheer pastoor binnenkomt…

En dat het raak zal zijn, daar hoeft niemand aan te twijfelen. ‘Drinken de Goden Duvel’ is een stuk vol dolle humor in combinatie met tijdloze en hedendaagse elementen. Een absolute aanrader voor jong en oud. Op de planken staan Jenna Vandepoele, Gert Delvael, Janne Derudder, Luc D’Hondt, Kelly Vandamme, Saïne Bruyer, Lorenz Depuydt, Justin Claeys, Evelyne Descamps, Christophe Staessen, Dolores Hosdey, Cis De Jongh en Olivier Galle.

100 jaar

Hoger Op bestond vorig jaar 100 jaar en voerde toen een drieluik op. “Het is echt een succes geweest, we waren echt wel tevreden”, aldus Lieven. “We kregen goede reacties, steeds positief. De tentoonstelling was echt de moeite waard. We kregen veel oud-leden op bezoek. Ook kinderen van oud-leden.”

“Dankzij de tentoonstelling kregen we nog veel materiaal bij. Zoals hele mooie stukken van de familie Decramer, van in het begin van Hoger Op. Eerst gaf de familie het allemaal in bruikleen maar ondertussen beslisten ze dat we het mogen houden.”

“We tellen enorm veel jonge volwassenen waarvan er al veel op de planken stonden met het jeugdtoneel en die groep schoof nu door. We hebben in een mix van jong en oud eigenlijk wel een heel grote groep en gaan daardoor niet op zoek naar nieuw bloed.”

Voorzitter Lieven Vandamme deed al een peer keer de regie. Ook zijn vader Stefaan was lang geleden regisseur. De afgelopen jaren voerden ook secretaris Leslie Kesteloot en Ignaas De Jongh die taak uit. “Dat de regie door iemand uit eigen huis wordt gedaan, is een luxe”, zegt Lieven. “Een externe regisseur kost bovendien geld.”

Heksenstoet

Dat Hoger Op nu slechts driemaal speelt, heeft een reden. “Het is in die periode van het jaar normaliter mooi weer en het is koers”, zegt de voorzitter. “Zondag is het Gent-Wevelgem en hebben we een voorstelling. In november spelen we altijd vier keer. De opkomt is dan altijd beter dan in het voorjaar.”

Eind juli neemt Hoger Op opnieuw deel aan de Heksenstoet in Beselare. Maandag begonnen de repetities in gc Forum. Maandag werd ook het decor verhuisd vanuit het repetitielokaal in de Komenstraat. “Half november zijn we gestart met het lezen van het toneelstuk en we repeteerden nadien twee keer per week”, aldus de regisseur.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 25 maart en 1 april om 19.30 uur, zondag 26 maart om 17.30 uur. Tickets kosten in voorverkoop 10 euro en aan de ingang 12 uur. Kinderen lager onderwijs kunnen de voorstelling bijwonen tegen 5 euro. De plaatsen zijn genummerd.

Kaarten te verkrijgen bij Dirk Lecluse, Ooststraat 52, 0468 19 25 13 en via hogeropwervik@gmail.com. (Erik De Block)