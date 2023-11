Hilarische taferelen op scène bij theater Wonnebronne

Met een voorstelling over intriges in een parochie treedt theatergezelschap Wonnebronne eind november en begin december vier keer op in oc De Kleine Beer in Beernem. De vereniging zet sterk in op jongeren en is dan ook vol trots dat vier spelers van de voorstelling ‘Zeem’ uit de eigen jeugdwerking komen.

Wonnebronne brengt dit najaar een theaterstuk van de hand van Benjamin Sercu. “Damien Vantomme is de regisseur van dienst. 35 repetities lang bereidt ze de 12 spelers op een drietal maanden voor op de voorstellingen. Dat is intensief, maar telkens weer heel erg fijn”, vertelt Vera Tanghe van de artistieke cel van de vereniging.

Parochiale zekerheden

Het stuk gaat dit najaar over een rustige parochie waar pastoor Pieters al sinds mensenheugenis de plak lijkt te zwaaien. Het mannenkoor ‘Adoramus te’ onder leiding van meester Ignace, is al bijna 100 jaar een onvervalst mannenbastion. De plotse dood van pastoor Pieters jaagt echter een schokgolf door de parochie. De consternatie wordt nog groter als plots de opvolger van pastoor Pieters verschijnt. Heel wat oude parochiale zekerheden wankelen.

“Belangrijk is dat plezier en amusement opnieuw centraal staan”, voegt Tanghe toe. “Heel wat scènes zorgen voor hilariteit. We hebben ook het geluk dat we over veel spelers beschikken. 12 mensen komen immers in dit stuk aan bod.”

Omdat de vereniging jaar na jaar groeit, riep het bestuur een derde voorstelling in het leven. Naast de jeugdvoorstelling van Jong Acteer Talent, de jongerenwerking van de organisatie, in het voorjaar is de traditionele volwassenenvoorstelling in het najaar. Daar komt nu nog een derde productie in februari bij.

“Die vindt telkens plaats op een bijzondere locatie. We hebben heel wat gemotiveerde leden, we willen hen dan ook voldoende kansen geven. We merken duidelijk dat de jeugd zich amuseert met theater. Vier spelers die in de najaarsvoorstelling aan bod komen, groeiden door uit onze jeugdopleiding. Daar kan je als vereniging alleen maar blij mee zijn”, besluit Tanghe.