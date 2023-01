Het Zonnebeeks Amateur Theater brengt De slappe der wet: Koppel samen op de planken

Het Zonnebeekse amateur Theater (’t Z.A.T.) brengt dit jaar de dolle klucht ‘De slappe der wet”. Voor het eerst staat het echtpaar Isolde Noyelle en Peter Dewulf samen op de planken. De voorverkoop is op zondag 5 februari online en van 9 tot 12 in d’Oude Timmerie.

Isolde (44) is al 22 jaar opvoedster in De Lovie en kwam eigenlijk via een strooibriefje in contact met ’t Z.A.T. “In het Zonnerad zag ik ongeveer 12 jaar geleden een briefje en ik dacht dat het misschien wel iets voor mij was. En jawel, ik vond er mijn plezier in. Wat me vooral aanspreekt is de humor; dat geeft je de kans alles van je af te zetten. Meestal speel ik een kleine rol, een grote durf ik nog niet aan”, stelt Isolde. Echtgenoot Peter (43) begon als technisch bediende bij ‘t Z.A.T. “Ik probeerde zoveel mogelijk te helpen wanneer Isolde speelde. Ik ben al eens figurant geweest, maar het spelen is eigenlijk vorig jaar op aandringen van Isolde begonnen tijdens de theaterwandelingen van Léonie in Geluveld. Vorig jaar kwam er van onze toneelkring dan de vraag wie mee wilden spelen in het nieuw stuk, en toen heb ik mijn naam opgegeven”, vertelt Peter. “Het valt eigenlijk wel mee, al had ik voor de eerste keer wel minder tekst verwacht.”

Scènes samen zijn er voor het koppel niet weggelegd. “We hebben een totaal ander personage. Het is leuk om samen te vertrekken en thuis te komen. Peter weet nu ook hoe het er eigenlijk aan toegaat, dat het niet zo maar eventjes mijn lesje gaan opzeggen is”, lacht Isolde. “We oefenen samen als we het eten klaarmaken. We nemen er een aperitiefje bij en zeggen in de keuken onze tekst op. We lachen soms wat af en geven elkaar raad.” Of het voor herhaling vatbaar is, zullen ze nog zien. “Wij hebben ook nog onze twee zonen, Thiebe (17) en Jenne (13) en zij vragen ook tijd natuurlijk. Doordat we op bijna alle repetities aanwezig moeten zijn , zijn we niet veel thuis”, vult Peter aan. “Ik denk wel dat ik plankenkoorts zal hebben, maar dat is blijkbaar gezond”, lacht Peter.

De Slappe der wet

Dit jaar speelt ‘t Z.A.T. De slappe der wet, een klucht van Kamiel Kemels in een regie van Ivan Beelprez. Het gaat over Fernand De Hond, commissaris van een klein dorpje in de Westhoek. Samen met zijn stagiair Bart runt hij het plaatselijke politiekantoor. Wegens amoureuze omstandigheden laat Fernand zijn assistent alleen achter in het bureau om een bankovervaller te bewaken, met alle gevolgen van dien. De spelers zijn: Hans Bouten, Luc Huysentruyt, Thierry Keyngnaert, Peter Dewulf, José Vannieuwenhuyse, Vicky Capelle, Isolde Noyelle, Lisa Beelprez, Nadine Oosterlinck en Hilde Dejonckheere.

De opvoeringen vinden plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart om 20 uur, zondag 26 maart om 18 uur, woensdag 29, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april om 20 uur in ’ Zonnerad. Kaarten kosten 9 euro. De online ticketverkoop start op 5 februari vanaf 9 uur en er is online hulp op zondag 5 februari van 9 tot 12 uur in d’ Oude Timmerie.