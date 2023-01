Het Witte Paard Theater doet nieuwe investeringen in 2023: “In februari achtste hotel”

Het voorbije jaar was succesvol voor Ben Van den Keybus en Ann Fransen van Het Witte Paard. Het echtpaar kocht twee hotels aan en opende een Italiaans restaurant. In februari 2023 wordt nog een hotel hun eigendom. Dat is al het achtste hotel.

De eindejaarsdagen blijven druk voor het echtpaar Ben en Ann Van den Keybus-Fransen, want hun hotels blijven natuurlijk open en ze focussen zich ook al op het nieuwe jaar.

“In 2022 kochten we twee hotels aan: Hotel Riant Séjour en Hotel Cavalli. We openden ook een Italiaans restaurant, Cavallo Bianco. We renoveerden eveneens bepaalde zaken in onze hotels, zoals een totale vernieuwing van het zwembad in Hotel Aazaert, renovatie van het zwembad in Hotel Saint Sauveur, en een nieuwe sauna en Hamam. In ons Hotel Aazaert werd er eveneens een volledige nieuwe vloerbekleding aangebracht. Qua events waren onze namiddag- en zomershows meer dan geslaagd met een grote opkomst.”

Dinnershows

Het echtpaar koopt in het nieuwe jaar nog een hotel aan in Blankenberge. “Inderdaad, vanaf februari wordt dat hotel onze eigendom. De naam kunnen we nu nog niet kwijt. We zitten dan al aan acht hotels. Volgend jaar voorzien we drie zomershows, twee middagshow en een avondshow. We willen onze klanten volledig onderdompelen in een totaalbeleving. Van april tot juni breiden we onze Dinnershows uit. In ons Kusttheater Colisée is er ook veel te beleven, waaronder muzikale shows, dansnamiddagen, DJ’s-avonden,…”

“We willen onze klanten volledig onderdompelen in een totaalbeleving”

“We streven er naar dat onze bezoekers niet enkel één avond, maar ook twee of meerdere dagen kunnen langskomen en zich volledig kunnen onderdompelen in feest, plezier, vertier en wellness. We doen er alles aan om aan ons cliënteel de totale ontspanning te bezorgen tijdens twee of meerdere dagen vakantie, zodat ze helemaal zen terug naar huis keren met niets anders dan fijne herinneringen.”

Terugkeer Jan Van Dyke

Vanaf 20 juli 2023 tot en met 16 september staat Ianthe Tavernier (Buurtpolitie, 40-45, Daens) voor het eerst op het podium van ‘Het Witte Paard Theater’ tijdens de nieuwste avondshow ‘It’s My Life’.

Ook Maarten Cox (Idool, TV Plus) prijkt op de affiche en staat zo voor het eerst sinds hun deelname aan Idool 2004 terug samen op de planken met de ondertussen vaste waarde Sandrine.

De Nederlandse musicalster Clayton Peroti is opnieuw van de partij.

Bijzonder trots is Het Witte Paard Theater op de terugkeer van de bekende komiek Jan Van Dyke. Zijn beroemde strandstoel prijkt centraal op de affiche. Samen met vier internationale circusacts en de Vegas Showgirls vervolledigt hij de veelbelovende cast van ‘It’s My Life’.

De tijd van toen

Van 6 augustus tot en met 22 oktober is Jacky Lafon opnieuw de gastvrouw tijdens een gloednieuwe nostalgische middagshow ‘De Tijd van Toen’. Samen met zangeres Vanessa Chinitor (Eurosongfestival 1999), en zangers David Vandyck en Jan Wuytens maakt ze een ‘trip down memory lane’. Voor het eerst zal deze middagshow zelfs tot 22 oktober te zien zijn.