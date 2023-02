Het Nieuw Violiertje Assebroek pakt uit met komisch toneelstuk

De Toneelkring het Nieuw Violiertje Assebroek staat binnenkort opnieuw op de planken van zaal Patria in Ver Assebroek voor hun voorstelling We doen het zelf, een komedie van Pierre Soetewey in een regie van Johan Dewulf.

Toneelkring het Nieuw Violiertje is intussen druk bezig met repeteren voor hun nieuwe voorstelling We doen het zelf. Het stuk gaat over VACCIN, het Ver Assebroeks Comité voor Cultuur in Nesten. De voorzitter wil dat ze een toneelstuk brengen maar niet alle bestuursleden staan daarvoor te springen …

Het stuk staat garant voor een avondje te lachen. Op de planken staan Sofie Reynaert, Kris Berghmans, Erik Beerlandt, Shirly Lezy, Veronique Debaeke en Matthias Vallaey.

Ze brengen het stuk in zaal Patria aan de Kerklaan in Ver Assebroek op 10, 11, 15, 17 en 18 maart, telkens om 20 uur en op 12 maart om 19 uur. Tickets kosten 10 euro en kunnen gereserveerd worden via 0473 35 92 10. (SR)