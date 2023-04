Het Meubilair organiseert impro workshop: “Improvisatietheater is magie”

Vereniging Het Meubilair organiseert samen met Bruistheater en Triporteur een basislessenreeks impro comedy. Stijn Van Autreve, speler bij The Lunatics zal er de lessen verzorgen. Voorkennis of ervaring is niet nodig, al kan dat wel een voordeel zijn natuurlijk.

“In deze 10 lessen starten we van nul en leren we de deelnemers associëren en samen spelen, luisteren en dit op een spontane manier. Dit zal tijdens die avonden centraal staan”, vertelt Jonathan Tanghe (27) uit Roeselare die voorzitter is van de vereniging die de impro lessenreeks organiseert. “Lesgever van dienst zal Stijn Van Autreve zijn, speler bij The Lunatics.”

“De doelgroep voor de reeks is enorm groot, eigenlijk iedereen met een grote dosis goesting en enthousiasme om wat impro te doen. Die goesting is vaak al voldoende om te kunnen deelnemen aan de reeks. Er is dus niets van voorkennis of voorafgaande lessen nodig om dit te kunnen meevolgen. Al is enige podiumervaring wellicht al een voordeel.”

Impulsen

“Een lege scène, enkel spelers. Alles uit het niets. Je bent alert voor impulsen en reageert snel. Zo ontstaat er theater: grappige, ontroerende, meeslepende of verrassende scènes. Kom proeven van de magie van het improvisatietheater.”

“Via eenvoudige en vaak hilarische oefeningen maak je kennis met de beginselen van improvisatietheater: ideeën toelaten, samenspelen, reageren, personages en ruimtes creëren. We werken met de formats van improcomedy. Met deze snelle en uitdagende opdrachten ontwikkel je de nodige vaardigheden om als improvisator op de scène te staan. En dan is het spelen, spelen, spelen.”

“De lessenreeks wordt natuurlijk afgesloten door een toonmoment waar we het publiek laten zien waar we ons 10 weken lang mee bezig hielden. De eerste les zal doorgaan bij Triporteur op 17 april en vanaf dan zal het elke maandagavond zijn vanaf 19.30 tot 22 uur. Triporteur is in de Armoedestraat 11 in Roeselare.”

(Robin Verleden)

Deelname kost 150 euro en inschrijven kan via info@vodeklucht.be. Plaatsen zijn beperkt en vol is vol.