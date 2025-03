Het gaat van kwaad naar erger bij het Zingend Vuurgeboomte: Schepen Stijn Timmerman speelt hoofdrol in toneelstuk

In april speelt het Zingend Vuurgeboomte het toneelstuk ‘Van Kwaad naar erger’, met eerste schepen Stijn Timmerman in de glansrol van duivenmelker. “De misverstanden stapelen zich op tot de situatie niet meer te overzien is.”

Het Zingend Vuurgeboomte is in Loppem al bijna 50 jaar een gevestigde waarde als het gaat over amusement. Sinds vorig jaar speelt het toneelgezelschap in de nieuwe zaal van het multifunctioneel centrum Sint-Maarten in Loppem. Dit voorjaar kiest de verenging om een komedie van Jeroen Maes op de planken te brengen. Met Van Kwaad naar erger mag het publiek genieten van een klassieke deurenkomedie.

“We zijn ten huize van Franky en Jenny Dendooven. Op het eerste gezicht een perfect gelukkig koppel, maar schijn bedriegt. Dat wordt al snel duidelijk wanneer kersvers buurman en fervent duivenmelker Etienne Verplancke op een veel te vroeg uur bij zijn buren aanbelt. Hij doet een ontdekking die niet zonder gevolgen blijft. De misverstanden stapelen zich op tot de situatie niet meer te overzien is. Kortom, het gaat van kwaad naar erger…”, licht regisseur Wim Ingels toe.

Het belooft anderhalf uur vol misverstanden, woordspelingen en hilarische toestanden te worden. “De duivenmelker, gespeeld door eerste schepen Stijn Timmerman, ontmoet in de deuren rondom zich collega’s Sabine Van Daele, Brittney Packeu, Peter Puype en Lieve Neutens die een hilarische komedie neerzetten. De ontknoping is verrassend.”

Aandacht voor klank

Na twee producties in de nieuwe zaal werd er extra aandacht besteed aan de verstaanbaarheid voor iedereen in de zaal. “Vier erg gevoelige microfoons nemen de klank op. Deze klank wordt subtiel versterkt en via meerdere kleine luidsprekers die verspreid staan op de tribune weergegeven. Zit je op rij 2 of rij 12, elk woord zal dankzij de inzet van de technische ploeg verstaanbaar zijn”, besluit Wim Ingels.

Van Kwaad naar erger wordt gespeeld op vrijdag 18 en 25 april en zaterdag 19 april om 20 uur in het MFC Sint-Maarten in Loppem.

Tickets en info: www.hetzingendvuurgeboomte.be