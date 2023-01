Het Eenzame Westen tourt met Sukr: “Aparte ervaring in theater”

Vanaf 20 januari start Theatermakery Het Eenzame Westen met hun theatertournee van het West-Vlaams stuk ‘Sukr’, dat een intrigerende kijk biedt op het wel en wee van seizoensarbeiders.

Als theater als goede wijn is, zijn de voorstellingen van Het Eenzame Westen een volwaardige grand cru. Na een succesvolle reeks ‘Zwins’ ging Theatermakery vorig voorjaar in première met ‘Sukr’ in een verlaten loods in Boezinge. Het verhaal is geïnspireerd op de klassieker Suiker van Hugo Claus, waarin Vlaamse seizoensarbeiders centraal stonden die naar Noord-Frankrijk trokken. In ‘Sukr’ krijgen we een hedendaagse omkering en volgen we een Oost-Europese bouwvakker die hier het zware werk komt verrichten.

In dit stuk zien we hoe één ongeval een serie van gebeurtenissen in gang zet, waarbij het publiek van de ene verbazing in de andere valt. Op een bitterzoete manier zien ze hoe absurd en griezelig laks er wordt omgegaan met mensen van vlees en bloed. Het is een thema dat zestig jaar geleden leefde, maar waarbij bepaalde situaties jammer genoeg nog altijd schering en inslag zijn.

Eén slachtoffer, twee spelers

Het stuk is geschreven door regisseur Tom Dupont en de cast. Tom Ternest, artistiek coördinator van Het Eenzame Westen, staat zelf weer eens op de planken naast enkele kleppers als Darya Gantura en Isabelle Van Hecke. Al hoeven de relatief onbekende Brajan Bartikowski en Roland Delannoy niet onder te doen. “Die laatste heeft het momenteel heel druk met zijn eigen gezelschap en wordt soms vervangen door Jo Lottegier, wat een heel andere ervaring is. Zo een boom van een man een machteloos slachtoffer zien spelen, geeft het personage een heel andere laag”, aldus Tom Ternest..

Het stuk kan rekenen op een indrukwekkende cast. © Carlo Verfaille Carlo Verfaille

Wie één van de uitverkochte voorstellingen gezien heeft in Boezinge, vraagt zich ongetwijfeld af hoe het imposante decor straks vertaald wordt naar de theaterzalen. “Net als bij Zwins zorgt het voor een aparte beleving. Op technisch vlak was het een enorme uitdaging. Ik wil dan ook een extra pluim geven aan scenograaf Giovanni Vanhoenacker en onze vaste technieker Mattias Sercu (niet de acteur, red.), die fantastische dingen verwezenlijkt hebben. Vooral omdat we afwisselend in grote en kleinere zalen staan. Maar het heeft ook een voordeel. Net omdat ons speelveld kleiner is, komt het ook meer binnen, voelen we. Het publiek kijkt nog meer via het slachtoffer en dat maakt het stuk nog intenser volgens ons. Alle lof ook voor het fantastisch engagement van het koor, afwisselend begeleid door Katrijn Deneir en Marc Ternest, en de geweldige inzet van René Pusoma aan het orgel.”

Nieuwe voorstelling?

Het is overigens de eerste voorstelling van Het Eenzame Westen dat op steun van de overheid kon rekenen, en in coproductie met Het Laatste Bedrijf, Cronos Invest, CO7, stad Poperinge en stad Ieper werd gemaakt. Die laatste krijgt de eer om de avant-première te brengen.

De ticketverkoop voor de 26 voorstellingen loopt vlot, en nu al wordt er gekeken of ze het deze zomer ook op festivals kunnen spelen en er eventueel een verlengde in zit voor volgend jaar. “Hoe dan ook willen we binnenkort opnieuw een dossier indienen voor een volgend stuk van Het Eenzame Westen. Een scenario ligt nog niet op tafel, een relevant onderwerp met vele leuke mogelijkheden wel…”

Op donderdag 19 januari gaat het stuk in avant-première in Ieper. Een dag later opent de reeks in CC De Spil in Roeselare. Tickets en info viawww.heteenzamewesten.be.