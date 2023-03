Heestertse toneelvereniging Deugd en Vreugd brengt ‘Skylight’

Toneelvereniging Deugd en Vreugd uit Heestert brengt vier voorstellingen van ‘Skylight’. Het stuk werd geschreven in 1995 door David Hare, maar is nog steeds brandend actueel.

Zaterdag gaat bij Deugd en Vreugd het stuk Skylight in première. Het is een mooi stukje theater van David Hare in een vertaling van Paul Goris. Het stuk gaat over een man en een vrouw die beiden hulpeloos zijn, maar dit op totaal verschillende manieren verbloemen. Zij door zich fel te engageren met de maatschappelijke onderkant, hij door tot het uiterste vast te houden aan zijn eigenhandig opgebouwde materialistische zekerheden. Ze zijn ooit minnaars geweest en houden blijkbaar nog steeds van elkaar. Kan het ooit weer wat worden tussen die twee?

“Skylight, is een prachtige theatertekst over de liefde, over hoe we in het leven staan, over wat we belangrijk vinden”, zegt regisseur Bernard Decock. “David Hare schreef het stuk in 1995 en het kan gelezen worden als een kritische commentaar op het Tatcherisme van enkele jaren daarvoor. Skylight is bijna 30 jaar oud, maar mag nog steeds als actueel beschouwd worden. Ook op vandaag wordt de neoliberale samenleving in vraag gesteld en leveren discussies over onderwijs, zorg en welzijn steevast vuurwerk op.”

Voorstellingen

Regisseur Bernard Decock was eerder al aan het werk bij Deugd en Vreugd. In 2013 was dit Uniroyal en drie jaar terug met Konijn met Pruimen. Deze keer mag hij op de acteerprestaties van An Vanhoutte, Bart Vandenhende en Sybe Vandemeulebroucke rekenen. (GJZ)





Skylight is te zien op zaterdagen 11 en 18 maart om 19.30 uur en op zondagen 12 en 19 maart om 18 uur in zaal Malpertus in Heestert. Kaarten zijn te reserveren via www.deugdenvreugdheestert.be of op maandag, woensdag en donderdag van 18 tot 20 uur via 0474 03 23 51.