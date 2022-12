Heesterse toneelvereniging Deugd en Vreugd brengt ‘Per(r)ongeluk’

De koninklijke toneelvereniging Deugd & Vreugd start het nieuwe toneelseizoen met een romantische komedie. De leden brengen Per(r)ongeluk van Pol Anrys.

In zaal Malpertus zijn ze volop het nieuwe toneelseizoen aan het voorbereiden. Regisseur Damien Vantomme mag er de spits afbijten met de komedie Per(r)ongeluk. Het is het verhaal van Frederik en Isabelle die op het laatste perron van het station ruzie hebben over hun toekomstig huwelijksfeest. Kwaad omdat ze haar zin niet krijgt, gooit Isabelle haar dure verlovingsring weg. De ring komt terecht op een lagergelegen braakliggend stuk terrein waar een aantal clochards en bedelaars onder twee bruggen huizen. Als Frederik de ring gaat zoeken, blijkt die onvindbaar.

Ontroerend, spannend en grappig

Tijdens zijn zoektocht leert hij de mensen kennen die onder de bruggen huizen. Er zijn de oude Achiel en zijn blinde broer Ronny, Rita en Vanessa, twee onbetrouwbare bedelaarsters en Suzy, een hoogzwanger meisje. Vraag is: wie heeft de ring en komt het nog goed tussen Frederik en Isabelle? Dit wordt allemaal duidelijk in deze romantische komedie die afwisselend ontroerend, spannend en heel grappig is.

Op de planken zien we Jozefien Lemarcq, Vera Sengier, Inge De Meersseman, Amber Dendoncker, Mia Vaernewyck, Emiel Dewaele, Kris Van Seymortier, Herman Lemarcq en Jan Demeulenaere. Er zijn opvoeringen op zaterdagen 10 en 17 december om 19.30 uur en op zondagen 11 en 18 december, telkens om 18 uur. (GJZ)

Tickets kosten 10 euro, bestellen kan via www.deugdenvreugdheestert.be.