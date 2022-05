Harmonie schakelt toneelbond in voor totaalspektakel

De Koninklijke Harmonie Kunst & Deugd Wakken en het Nieuw Wakkens Toneel hebben de handen in elkaar geslagen om op zaterdagavond 21 mei ‘Tribute To Ennio Morricone’ te brengen in de kerk. “In plaats van een traditioneel concert wordt het een totaalspektakel.”

Dirk Cosaert, secretaris van de Harmonie, bracht de beide verenigingen bij elkaar. “Er waren in het verleden al contacten om samen te werken. Zo was er even sprake dat wij een rol zouden vertolken in hun opvoering ‘Een vlo in het oor!’, maar door het coronavirus moesten we vooral heel veel plannen on hold zetten”, aldus Cosaert. “In september vorig jaar hielden we wel een aperitiefconcert onder de toen geldende coronamaatregelen, maar voor een volwaardige organisatie is het voor onze vereniging al ruim twee jaar teruggaan in de tijd.

De harmoniesecretaris had naar eigen zeggen niet veel overtuigingskracht nodig om het Nieuw Wakkens Toneel mee op de kar te krijgen. Op zich hoeft dat niet te verwonderen, want beide verenigingen delen een gemeenschappelijk verleden. “Tot de jaren twintig, dertig van de vorige eeuw telde ons dorp nog twee muziek- en twee toneelverenigingen. Ook toen werkten beide groepen al samen.”

Wat het precies wordt op zaterdagavond 21 mei in de kerk van Wakken? “Ik mag niet te veel verraden”, glimlacht Dirk Cosaert. “Wel mag duidelijk zijn dat we de sfeer van de films van Morricone gaan oproepen. Ons concert vormt de hoofdmoot, maar dankzij de inbreng van het toneel doorbreken we het traditionele presentatiestramien en krijgt het publiek een totaalspektakel geserveerd.”

De kerkdeuren openen om 18.30 uur, het concert vangt aan om 19 uur. Na afloop is er nog kaasbuffet in het cultuurcentrum Hondius. Kaarten voor het concert kosten 10 euro (kinderen tot 12 jaar gratis). Wie het concert en het kaasbuffet wenst te combineren betaalt 22 euro (12 euro per kind). Combitickets zijn enkel vrijdag 13 mei en in het weekend nog beschikbaar bij Apotheek De Bus en buurtwinkel Bij Greta. (TVW)