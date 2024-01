Hans Cools ontvangt de Comedyshows.be wisselbeker voor “show van het seizoen”

Afgelopen weekend wist comedian Hans Cools uit Lichtervelde de felbegeerde Comedyshows.be-wisselbeker in de wacht te slepen voor de “Beste show van het seizoen”. Hans zijn debuutshow “Cools & zonen” raast als een wervelwind langs de culturele centra en theaterzalen. De trofee werd, door Comedyshows.be, overhandigd voor een dolenthousiast publiek in Ieper, en die plek werd niet toevallig gekozen.

Vorig jaar stond hij in Capitole Gent en binnen enkele weken speelde hij voor de tweede keer in een uitverkocht Concertgebouw Brugge. Cools & zonen, zo heet de show waar hij mee op tour is, is nog altijd maar zijn eerste avondvullende voorstelling. Ondertussen zijn al meer dan 25.000 tickets verkocht voor de shows van Hans Cools. Vanwaar het succes? “Er komt veel voort uit mond-tot-mondreclame. Ik kom niet echt op tv of ik ben geen influencer. Mijn shows spreken een breed publiek aan. Ik zit niet in een niche die uitgesproken donker, grof of absurd is. Ik breng alledaagse observaties waarin iedereen zich kan herkennen. Heel veel mensen spreken me nog altijd aan op de voorprogramma’s die ik speelde voor o.a. Geubels en Steven Mahieu. Die mensen komen dus terug en vertellen het dan door” aldus Cools.

