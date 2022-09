Han Coucke: “Grootste smeerlappen zijn de tofste rollen”

Op vrijdag 9 september gaat Han Coucke met ‘Vos’ in première in Deinze. In deze moderne theaterbewerking van het klassieke verhaal van Reynaert De Vos kan de acteur en komiek zich helemaal uitleven. “Heel tof om weer theater te doen.”

“Ik heb meteen toegezegd toen ik de vraag kreeg”, glimlacht Han Coucke. Hoewel hij met zijn alter ego Han Solo al jaar en dag solo hoge ogen gooit, heeft Han een toneelopleiding genoten. In het verleden stond hij al op de planken voor onder meer De Kopergietery en HetGevolg. Deze keer kwam De Kwelm vzw aankloppen. Zij maken voorstellingen in het Oost-Vlaamse dialect. Voor Han, geboren in Waregem maar wonend in het Gentse, is dat gesneden koek.

Eigentijdse toets

Vos is een moderne bewerking van de klassieker Reynaert De Vos. “Een bekende fabel, die iedereen wel eens gelezen heeft, maar niemand weet nog waarover het gaat”, aldus Han Coucke. “Dimitri Leue heeft het verhaal een heel eigentijdse toets gegeven. Met veel humor, maar ook met een ernstige ondertoon. Een hele uitdaging om te spelen, want het is alsof je een seriemoordenaar speelt die sympathiek moet bevonden worden door het publiek. Maar dat is altijd heel tof om te doen. De tofste rollen zijn die van de grootste smeerlappen.”

Coucke staat niet alleen op het podium. Jits Van Belle speelt Leeuw. “Dat zorgt voor een hele interessante wisselwerking, waarbij Vos het echt niet tof vindt dat zij de baas is.” Voor Han was het weer even wennen op het podium. “Ik sta de afgelopen jaren vooral alleen op de planken, dus is het altijd weer wat zoeken. Zeker omdat iedereen een andere, eigen stijl heeft. Maar dat is net het toffe eraan. Dat helpt ook in mijn geval, als je snel iets beu bent en van een uitdaging houdt.”

‘Vos’ gaat op vrijdag 9 september in première in CC Leietheater in Deinze. Het stuk speelt tot en met 2 oktober. Tickets en info op www.vosdeinze.be.