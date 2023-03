Guga Baúl brengt met Jonas Van Thielen entertainend eerbetoon aan jeugdhelden van het scherm

Sinds kort touren Guga Baúl en Jonas Van Thielen door Vlaanderen met de interactieve theatershow ‘Badje vol met stroop’, een eerbetoon aan de fictie uit de jaren 80 en 90, maar ook aan Urbanus. Doorheen de rist wist-je-datjes – van ‘Koko Flanel’ tot ‘Kulderzipken’ – slepen de twee je mee in hun aanstekelijk enthousiasme en fijne humor. “Heel fijn om elkaar te versterken op zo’n podium.”

Ik moest kloppen, want de bel doet het niet! Alloo, ne kieken op ne velo! Mijn gedacht! Je hoeft geen grote televisiekijker te zijn om deze quotes meteen te linken aan programma’s als Samson, Buiten De Zone of FC De Kampioenen. En dan hebben we het nog niet eens over films als Koko Flanel en Hector van de Vlaamse oppergod van de comedy, Urbanus. Zo’n zaken, die tot ons collectief televisioneel geheugen behoren, goten Guga Baúl en Jonas Van Thielen in Badje vol met stroop. Een theatershow die aanvoelt als een hilarisch en langgerekt dvd-commentaar op fictie uit de jaren 80 en 90.

Link met Vladslo

Opmerkelijk: het idee hiervoor ontstond ergens diep in West-Vlaanderen. De twee vertolkten in het najaar van 2014 namelijk de hoofdrollen in een theatervoorstelling op de Duitse soldatenbegraafplaats in Vladslo, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van WO I. “Het was te laat om nog naar huis in Antwerpen te rijden en Jonas bood aan om bij hem te verblijven op hotel”, herinnert Guga zich. “Ik had toevallig de dvd-box gekocht van Urbanus en we hebben die avond toen Hector en Koko Flanel gezien. Als je die films al wat beter kent, ga je gaandeweg op zoek naar eventuele verborgen boodschappen of begin je linken te leggen tussen acteurs. Dan graaf je in je geheugen en herinner je je dat Herbert Flack ooit eens een koppel gespeeld heeft met die en die, waar hij in een ander project dan de vader of broer van speelde”, aldus Jonas. Jonas vertolkte eerder al De Leeuw van Vlaanderen op het podium. Guga was onder de indruk hoe zo’n vertolking van het scherm naar een podium wonderwel werkte. Bij de twee ging dan ook snel een lichtje branden.

Jonas Van Thielen en Guga Baúl touren door Vlaanderen met ‘Badje vol met stroop’. “Urbanus komt straks ook kijken naar de show.” © Studio Edelweiss

“Wat we doen is één en één samenbrengen om bij drie uit te komen”, aldus Guga. “Hector en Koko Flanel gebruiken we als kapstok om allerlei reeksen, personages en gebeurtenissen uit de jaren 80 en 90 in een verhaal te gieten. Maar al snel gaat dat een eigen leven leiden. Dan link je ergens een bepaalde minuut van een film aan een koers en voor je het weet heb je een heel nieuw verband gevonden, waarbij de mensen denken: hoe zijn ze dáár in godsnaam bij uitgekomen?” (lacht) “We zijn allebei geboren in 1986 en met veel dezelfde programma’s opgegroeid. Ik denk bijvoorbeeld aan Samson, De Snorkels en De Smurfen. Qua films sprong Urbanus er vooral uit. Zowel qua verhaal als visuele moppen blijven Hector en Koko Flanel vandaag wel overeind. En we hebben een leuke, interactieve manier gevonden om dat aan de mensen te vertellen.”

Grote broers

“Stiekem ben ik een grotere fan van Koko Flanel”, aldus Jonas. “Het is de enige romantische komedie in Vlaanderen die gelukt is. Koko Flanel is onnavolgbaar. Je leeft nog altijd mee, terwijl je wéét hoe het afloopt. Dat is magisch.” Guga heeft niet zozeer een uitgesproken favoriet. “Het hangt een beetje af van jouw gemoedstoestand. Als je je niet zo goed voelt, moet je niet meteen naar Hector kijken. Want die gaat veel dieper, doet meer pijn bij wijze van spreken. Het is wel tof dat mijn gasten ondertussen ook fan zijn geworden. Ze doen soms zelfs quotes na, wat ik fantastisch vind.”

Guga: “Dat doet wel iets, als een jeugdheld komt kijken.” © Pieter Verhaeghe

Urbanus zelf was bijzonder vereerd met het idee van de voorstelling. “Hij komt straks ook zelf kijken”, weet Guga. “Onlangs zat Paul Ricour (Pol uit Postbus X, red.) nog in de zaal. Dat doet wel iets, als zo’n jeugdheld komt kijken. Weet je, het fijne aan die reeksen van vroeger is dat je echt werd meegenomen. Je werd meegesleurd in dat scherm en ging op reis met Bassie en Adriaan doorheen Europa of Amerika, ze voelden haast aan als een soort grote broers. Als je later als acteur zelf op een set staat, weet je wel dat het er anders aan toegaat.”

Speelse dynamiek

Veel informatie in een behapbare en entertainende show krijgen, is geen sinecure. “Qua sport moest Guga niet naar mij kijken, maar voor de rest hebben we wel een gelijkaardig referentiekader”, aldus Jonas. “Zelf vind ik het heel tof om van die easter eggs (paaseieren, red.) te stoppen in zo’n show. Sommige zijn heel subtiel, andere herken je dan weer onmiddellijk. Ook als je iemand bevriest met een paraplu, weet het publiek al meteen waar dat vandaan komt.”

“Vaak hoor je dat zo’n show een moeilijk maakproces was, maar veel discussies hebben wij niet gehad”, glimlacht Guga. “We zijn ook maar met twee, wat helpt. Er speelt een leuke dynamiek tussen ons en we kunnen elkaar nog verrassen op het podium.”

“Dat vind ik geweldig”, aldus Jonas. “Dan geef ik soms een voorzet en sta ik er letterlijk naar te kijken wat hij doet. En dan zou ik evengoed in de zaal kunnen gaan zitten en genieten van wat er voor mijn neus gebeurt. Heel fijn om elkaar zo te versterken op het podium.”

Tickets en info: www.gugabaul.be/speellijst/