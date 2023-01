Grootste Chambres d’O ooit op 3, 4 en 5 februari in Oostende

Er is grote belangstelling voor de 8e editie van Chambres d’O. Met meer dan 100 voorstellingen in 40 huiskamers op het Westerkwartoer wordt het de grootste editie ooit. En die is al voor 80 procent uitverkocht.

Chambres d’O is een samenwerking tussen Theater aan Zee, Kaap, Klein Verhaal en De Grote Post en brengt intieme voorstellingen van theater, muziek, performances en literatuur. In huiskamers op het Westerkwartier. Er is veel talent van Oostende te zien : de aangespoelde Piet De Praitere, Ruben Mardullier, Tulin Erkan, Maaike Leyn en Johannes Lievens. De Kunstacademie aan Zee (Dr Verhaeghestraat) is het centrale meetingpoint. Er werken ook twee woonzorgcentra mee : daar zullen dansers een voorstelling brengen voor twee bewoners. Theatermakers Anke Verschueren en Oostendenaar Jelle Marteel een intieme voorstelling voor kinderen en in de school Westdiep is er de gratis voorstelling van de filmklassieker Dunderklumpen. Daarvoor zijn er op zondag om 11 uur nog plaatsen. Onder impuls van Klein Verhaal wordt op vrijdag 3 februari in de Kunstacademie de 7 voorstellingen voor een kunstwerk op de wijk gepresenteerd. De ticketverkoop loopt als een trein : Er zijn al 1600 van de 2000 tickets verkocht en veel voorstellingen zijn al volzet.

40 huiskamers

De Oostendenaars die gratis hun huiskamer ter beschikking stellen zijn talrijk. “Ik was een bezoeker van Chambres d’O en stel nu voor het eerst mijn eigen huiskamer ter beschikking”, zegt Ingrid Pattyn uit de Tarwestraat. “Hier komt op zaterdag tar-speler Shahab Azinmehr musiceren. Er is plaats voor 15 mensen en wijzelf zullen van boven de voorstelling meevolgen. Op zondag pikken we dan zelf nog een voorstelling mee”. De 40 Oostendenaars worden door Chambres ‘do hun cultuurpartners genoemd. “Elk jaar strijken we neer op een andere wijk en we hopen dat we ooit overbodig zijn en Oostendenaars zelf de concerten organiseren”, klinkt het wat utopisch bij de organisatoren.