Griet vander Meulen debuteert in ‘De Kras’ bij Richten: “Loskomen van je eigen persoon”

De Ieperse Kunstkring Richten brengt in de tweede helft van november in de Stadsschouwburg ‘De Kras’, een verrassende komedie met spitse dialogen. Griet vander Meulen uit Gits maakt haar debuut bij Richten.

Griet vander Meulen (57) is afkomstig uit Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt op de grens van West-Vlaanderen. Beroepshalve is Griet al 30 jaar logopedist in Het Vlot, een school voor buitengewoon onderwijs in Ieper.

“Ik woon ook al 30 jaar in Gits, ben gescheiden en moeder van twee volwassen kinderen, een zoon en een dochter”, vertelt ze. “Mijn dochter speelt ook toneel en wellicht beter dan haar moeder. Ik ben pas met toneel begonnen op mijn veertigste. Ik volgde zes jaar podiumkunsten aan de Academie van Roeselare en speelde vrij vlug mee bij ‘t Amateurke in Gits, waar ik nog altijd vaste actrice ben. Tweemaal deed ik mee aan een grote productie van Tom Ternest: Hoog Leed en Animal Farm. Ik acteerde ook tweemaal bij ‘t Spiegeltheater in Roeselare, en zal nu een derde keer in februari 2024 meedoen in Een sneeuwwit vogeltje van Mathias Sercu.”

“Mijn liefde voor theater heeft haar oorsprong bij Wachten op Godot, dat toen op mijn 17de een verplichte schoolvoorstelling was. Voor mij is theater vooral een vorm van ontspanning. Je kunt eens loskomen van je eigen persoon, in het hoofd van iemand anders kruipen, verdwijnen in iemand die je niet bent. Voor mij is het de beste manier om te ontstressen.”

Veelzijdig

“Naast theater ben ik nog met heel wat andere zaken bezig. Ik sport graag, reis graag, werk in mijn tuin, ben beginnende pottendraaier en doe af en toe pogingen tot schrijven. Daarvoor volg ik lessen literair creatief schrijven aan de Academie van Roeselare. Momenteel krijg ik les van Roderick Six. Tijdens de coronaperiode schreef ik Afspiegeling, een theaterstuk dat in de toneelbib van Opendoek+ toneelhuis Janssens terug te vinden is”, besluit Griet.

Info: www.toneelrichten.be.