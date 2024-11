Gratis muziektheatervoorstelling van Hilde Van Laere in VC Mozaïek Kortrijk

Woensdag 20 november om 19.30 uur brengt singer-songwriter en multi-instrumentalist Hilde Van Laere een krachtige voorstelling van anderhalf uur die ruimte helpt maken voor alles wat ons als mens uniek en kwetsbaar maakt.

Het gratis muziektheater ‘Anders Gespiegeld’ ging in première in 2019, maar omwille van de coronapandemie werden geplande voorstellingen stilgelegd. Nu komt Hilde Van Laere, op uitnodiging van huisvandeMens, naar VC Mozaïek Kortrijk met haar voorstelling over psychische kwetsbaarheid en hoogsensitiviteit. “Ik houd je een spiegel voor en breng het ‘anders zijn’ vanuit een uniek perspectief in beeld.”

“Hoe voelt het om anders te zijn, om als anders gezien te worden? En wat roept het op bij de ander? Wie tekent de lijnen uit? Wie bepaalt dat je erbuiten kleurt? Moet je je op jezelf terugplooien omdat de wereld te anders is, of geeft een andere wereld je de ruimte om je te ontplooien? En te zijn wie je werkelijk bent. Net als ik … gewoon anders. Ik vertel het jullie graag, in m’n eigen taal, een taal van woorden en muziek.”