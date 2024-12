Gezien: Xander De Rycke opvallend mild voor de West-Vlamingen in #HHVB

In vijf zo goed als uitverkochte Lotto Arena’s (en straks op uw televisiescherm) fileert comedian Xander De Rycke dezer dagen opnieuw feilloos het afgelopen televisie- en filmjaar. Met series als Nonkels, Chantal en Knokke Off, en opvallende West-Vlamingen als Acid en Megan viel er wel wat comedy te rapen. Onze man ging kijken.

Xander De Rycke stelde de vraag zélf om de critici voor te zijn, nadat hij het afgelopen jaar al een paar keer plagerig en amicaal te zien was aan de zijde van James Cooke, in De Slimste Mens zat én emotioneel werd op de bank bij Niels Destadsbader… Is de comedian soft geworden? Na afloop van de drie (!) uur durende show, die gisterenavond in première ging in de Lotto Arena, is het antwoord overduidelijk: nope.

We gaan de cameo’s niet spoilen of moppen proberen na te vertellen, want daarmee doen we De Rycke oneer aan. Feit is wel dat hij er als geen ander er toch maar weer in slaagt om opvallende televisieprogramma’s van het afgelopen jaar op een geweldig grappige manier door de mangel te halen. Het is geen verrassing dat VTM een paar keer de mantel wordt uitgeveegd, met programma’s als ‘Sterregem’ en ‘Astrid en Natalia: back to reality’. Bij die laatste speelt hij niet op de man – of vrouw in deze kwestie – maar benoemt hij zo goed waar het probleem ligt dat hij met gemak de hele Lotto Arena stil krijgt. Al is dat moment wel zeldzaam te noemen, want de lachsalvo’s volgen elkaar in sneltempo op.

Geen enkele film, serie of BV is veilig voor Xander De Rycke… © BVB

Opvallend: het duurt bijna anderhalf uur vooraleer die andere commerciële zender ter sprake komt, maar dat is geen toeval. Play4 heeft het afgelopen jaar ook een pak betere en originelere tv afgeleverd dan hun collega’s aan de andere kant van Vilvoorde. Het mag overigens als een compliment beschouwd worden dat pakweg Nonkels of Chantal niet de revue passeren, want er is simpelweg heel wat goeie televisie gemaakt in Vlaanderen. De West-Vlaamse gezichten kunnen dan ook opgelucht ademhalen. Enkel Jean-Marie Dedecker zal wel eens slikken als de show te zien is op Canvas.

Xander houdt zich allerminst in. Programma’s als FBoy Island, de TMF Awards en het huwelijk van Regi worden feilloos gefileerd. En ook zijn werkgever – Xander presenteert op StuBru – kan er niet van onderuit. Xander slaat niet alleen, maar zalft ook. Hij laat zichzelf ook op een originele manier in de zeik zetten, niet toevallig door mensen met wie hij eerder al in een mediastorm-in-een-glas-water kwam. Nog maar eens het bewijs dat enkel zotten nooit van gedacht veranderen, en dat een comedian een weldoordacht personage is op een podium.

De Rycke maakt volgend jaar de overstap naar het Sportpaleis. Niets te vroeg. © BVB

Al laat hij dat rolletje wel even vallen als hij in zijn afsluitende passage Bart De Pauw aanhaalt, met een betoog dat op zich al een staande ovatie verdiende, gevolgd door een gewaagde grap waarbij het publiek zich helemaal in een deuk plooide.

Op het einde verraste XDR het publiek met de aankondiging dat hij volgend jaar geen Lotto Arena meer aandoet, maar verhuist naar de grote zaal ernaast. Het Sportpaleis, zowat de natte droom van elke comedian in Vlaanderen, staat geboekt eind december 2025. De tiende verjaardag van Houdt Het Voor Bekeken viert hij daar dan ook in stijl. Of Xander De Rycke klaar is voor het grote werk? Nee. Hij ís het grote werk.

Er zijn nog een paar kaarten voor zijn voorstellingen op maandag 30 december, vrijdag 3 en zaterdag 4 januari in de Lotto Arena. Tickets en info vind je hier. ‘Houdt Het Voor Bekeken’ is op 4 januari ook te zien op tv, om 20.35 uur op VRT CANVAS en VRT MAX.