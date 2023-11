Gevaarlijk snoepgoed bij Vreugde na Arbeid

Na enkele keren uitstel door corona brengt de toneelkring Vreugde na Arbeid de komedie ‘Gevaarlijk Snoepgoed’ van Max Andrea in een regie van Patrick Rozé op de planken. Theater is populair in Vlaanderen en in onze contreien vooral het volkstoneel. De Beselaarse kring ontstond in 1947 uit het jongenstoneel van de KAJ. In 1949 werd de naam ’ Vreugde na Arbeid’ gegeven. In 1950 speelde het Beselaars toneel al gemengd met jongens en meisjes, wat uitzonderlijk was in die periode. In de beginjaren werden er vooral volkse stukken gespeeld, met af en toe een drama of klucht. De laatste decennia zijn het vooral komedies of blijspelen en sinds 2007 ook af en toe een tragikomedie. Het bestuur bestaat uit Veerle Carrein , Sien Vercruysse, Miriam Bouckaert, Janne Samyn en David Bouckaert.

Korte inhoud

De familie Latour komt ‘s nachts thuis van een gemaskerd bal. Pa Johan draagt ma Magda, die enigszins tipsy is, in zijn armen binnen en wil haar naar bed brengen. Opa komt even later aanzetten met een wildvreemde dame Stacey en ook dochterlief Ellie heeft haar vriendje Tom meegebracht. Helemaal geen spannend verhaaltje zou je denken? Niets is minder waar! Iedereen loopt er verkleed bij. Maar zijn ze wel wie ze beweren te zijn? Dit leidt tot vreemde toestanden waar gangsters en zelfs de politie bij betrokken worden. Bernard Vanlerberghe kruipt in de huid van Johan, Karin Vandenabeele neemt Magda voor haar rekening. Opa wordt gestalte gegeven door Geert Bentein, terwijl Ellie vertolkt wordt door Janne Samyn. De rollen van Stacey en Celestine zijn respectievelijk voor Cindy Vandecaveye en Griet Demeyere en Henri Schollier neemt de rol van Jockey voor zijn rekening. De voorstellingen hebben plaats in OC de Leege Platse op vrijdag en zaterdag 17 en 18 november om 20 uur, zondag 19 november om 17.30 uur en woensdag, vrijdag en zaterdag 22 24 en 25 november om 20 uur. De genummerde kaarten kosten9 euro en zijn te verkrijgen via de website https//www.vreugdenaarbeid.be. (NVZ)