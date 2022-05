Geslaagde voorstelling voor leerlingen van het conservatorium

De leerlingen van het conservatorium speelden donderdag 19 mei een voorstelling waarin ze in de huid kropen van bekende Disney-figuren. Zo kwam Annie aan bod, maar ook de boze wolf van Roodkapje of waren ze ridders. Het publiek was er talrijk aanwezig en heeft ervan genoten!

Emma Ernalsteen (16) kijkt met trots terug naar een geslaagde voorstelling. “Niet alles is volgens plan verlopen, maar toch was het heel leuk en ben ik blij over wat we hebben gedaan.” Ook Axelle Matton (17) vond het fantastisch. “Het was echt leuk, maar toch stresserend. Het is niet verlopen zoals tijdens de repetities. Ook het publiek is veel zichtbaarder in zo een kleine zaal met minder mensen dan in pakweg Spikkerelle. Toch was het nog altijd zeer leuk.” (ML)