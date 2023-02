Genieten van grappig volkstheater Edelweiss

Toneelgroep Edelweiss is terug. Na de coronastilte staat het Bissegems toneelgezelschap te popelen om hun nieuwe toneelvoorstelling ‘Van Erte Gecondoleerd’ te brengen. Met dit nieuwe productie en Filo Dumon (51) als nieuwe voorzitster is Edelweiss er helemaal klaar voor.

Filo neemt de fakkel over van Lydie Putman (73). Ze maakt al meer dan 20 jaar deel uit van het Edelweissbestuur. De kersverse voorzitter krijgt versterking van drie nieuwe bestuursleden: Annelies Deneckere, Debora Hoste en Danny Hoste. Filo woont in Heule met haar man Sven Bossu en hun twee kinderen Flore (15) en Lander (18). Ze werkt als koerier bij DHL.

Verhaal

Van Erte Gecondoleerd is een tragikomedie, een stuk van Jack Staal. Het gaat over een doorsnee arbeidersgezin van eenvoudige komaf. Het zijn droevige tijden voor de familie Devolderkes. Pater familias is overleden en er moet nog van alles geregeld worden. Door de verschillende karakters van zijn vier kinderen is dat niet zo eenvoudig en als de schoondochters er zich ook gaan mee bemoeien is het hek helemaal van de dam!

Het tegoed op vaders rekening laat echter geen buitenissige sprongen toe, er moet op van alles bespaard worden, of misschien toch niet… Dit kom je allemaal te weten in de tragikomedie waar met een dunne grens tussen verdriet en humor heel wat herkenbare situaties naar boven komen. Dit alles om de kijker een avond vol kostelijk vermaak te bezorgen.

Goed doel

Een deel van de opbrengst van deze voorstellingen wordt geschonken aan een goed doel. Dit is Futura Geluwe, een school voor buitengewoon basisonderwijs, die een snoezelruimte wil creëren om nog meer in te kunnen zetten op de verscheidene vormen van de ontwikkeling.

Momenteel telt toneelgroep Edelweiss een 50-tal leden. Het toneelgezelschap is nog op zoek naar jonge acteurs en actrices. Vandaar een algemene oproep naar acteertalent. Wie graag bij Edelweiss wil aansluiten om op de scène te staan, kan zich melden via het e-mailadres toneeledelweiss@gmail.com.

(CH/foto KD)