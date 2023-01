Gedichtenwandeling kent tocht van vijf kilometer en brengt 25 gedichten bijeen

Van donderdag 26 januari tot en met vrijdag 24 februari organiseert de bibliotheekraad in het kader van de poëzieweek de gedichtenwandeling. Verenigingen staan deze keer in de kijker.

“We konden dit jaar rekenen op het enthousiasme van onze lokale verenigingen om het meter- of peterschap op hen te nemen”, vertelt schepen van Bibliotheek Brecht Warnez. “ Dankzij de weesgedichten werden 25 gedichten geadopteerd door de verenigingen. “Verenigingen maken zich op die manier nog zichtbaarder in onze gemeente”, vult voorzitter van de bibliotheekraad Stijn Verkinderen aan. “Daarnaast kan het een leuke activiteit zijn om met de vereniging zelf de wandeling te doen of om hun eigen meter- of petergedicht op te zoeken.”

Win een prijs op de vriendenavond

De tocht bedraagt vijf kilometer, start en eindigt aan recreatiebad de Alk. Langsheen de tocht kom je 25 weesgedichten tegen, die elk werden geadopteerd door één van de verenigingen. De tocht is heel laagdrempelig en bovendien ook rolstoeltoegankelijk. “Als afsluiter organiseren we een gezellige vriendenavond op vrijdag 24 februari in de cafetaria de Alk met een vleugje poëzie gebracht door acteur Karel Deruwe”, weet Brecht Warnez.

De wandelaars krijgen er nog een extra opdracht bij. Geef na de wandeling jouw drie favoriete gedichten en maak kans op een gratis tapasplank op de vriendenavond van 24 februari. Tot en met maandag 20 februari kan de top drie met gedichten doorgegeven worden via het wedstrijdformulier die je kan indienen in de bibliotheek of via het Contactpunt 1750. Het formulier is te vinden op www.wingene.be/gedichtenwandeling. Deelnemen kan ook via mail naar bibliotheek@wingene.be.